Julio Mamute: de pesar más de 300 kilos a correr los 10 km de la Cursa Bombers

Julio Mamute, de 35 años, pasó de estar postrado en una cama a completar los 10 km de la Cursa Bombers en Barcelona en 2 horas y 5 minutos.

Julio Mamute, de 35 años, ha pasado de permanecer casi dos años postrado en una cama a correr los 10 kilómetros de la Cursa Bombers de Barcelona, su primera carrera en España. Julio completó el recorrido en 2 horas y 5 minutos, después de haber llegado a pesar más de 310 kilos.

Su historia es la de alguien que estuvo a punto de perderlo todo y que encontró en el deporte una razón para volver a vivir. El punto de partida fue una existencia dentro de su habitación, donde las tareas cotidianas como ducharse o caminar unos metros se habían convertido en auténticos desafíos.

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Cómo Julio Mamute inició su cambio de vida

Julio Mamute decidió cambiar su rutina tras el 11 de enero de 2025, cuando la impotencia de no poder conocer a su sobrino le hizo comprender que necesitaba recuperar su libertad. El nacimiento del bebé había ocurrido meses antes.

Durante casi dos años permaneció prácticamente encerrado en su habitación, postrado en una cama y dependiendo incluso de una máquina para respirar mientras dormía. Según relata el propio Julio Mamute, se había convertido en rehén de su propio cuerpo y de la comida.

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Su primer paso no fue correr, sino meterse en una piscina. La natación se convirtió en su gran aliada y, poco a poco, recuperó movilidad y confianza.

Del gimnasio a la Cursa Bombers de Barcelona

Julio Mamute incorporó después el gimnasio y, cuando su cuerpo se lo permitió, empezó a correr. Su primera gran experiencia llegó con la San Silvestre, una prueba que completó tras muchas horas de esfuerzo.

Desde entonces ha participado en carreras internacionales, convirtiendo cada meta en una pequeña victoria personal. Ese recorrido le llevó finalmente a la Cursa Bombers, con 10 kilómetros por las calles de Barcelona.

Para Julio Mamute, cada zancada representa mucho más que ejercicio físico. Es una forma de recuperar el tiempo perdido, cumplir promesas y demostrar que siempre se puede volver a empezar.

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Impacto solidario y próximo objetivo de peso

Julio Mamute destina parte de su esfuerzo a la solidaridad: por cada kilo que pierde, lo multiplica en kilos de comida para el Banco de Alimentos, y ya ha conseguido repartir más de dos toneladas.

De los más de 120 kilos que ha perdido hasta ahora, una buena parte llegó gracias al ejercicio en el agua. Su próximo objetivo sigue siendo bajar de los 100 kilos.

Julio Mamute ha expresado que considera que su peso debería estar entre los 85 y los 90 kilos. Mientras sigue peleando con la báscula, ya ha alcanzado una meta que considera más importante: volver a sentirse vivo.