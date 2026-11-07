Julio César Portillo Paz asesinado en ataque armado en Zacapa, Guatemala

El diputado Julio César Portillo Paz murió tras un ataque en Río Hondo. También fallecieron tres agentes de la PNC en Zacapa, Guatemala.

El diputado guatemalteco Julio César Portillo Paz falleció el sábado a causa de las graves heridas de bala que sufrió durante un ataque armado ocurrido el viernes en el municipio de Río Hondo, ubicado en el departamento de Zacapa. En esta emboscada, también perdieron la vida tres agentes de la Policía Nacional Civil que formaban parte de su comitiva de seguridad. Las autoridades confirmaron esta trágica noticia el mismo sábado, marcando un evento de alta sensibilidad política y criminal en la región.

Detalles del ataque mortal en Río Hondo

El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, confirmó en una conferencia de prensa que el parlamentario, de 36 años, falleció horas después de su ingreso al centro asistencial. La gravedad de los disparos recibidos en el rostro y el cráneo hizo insostenible su estado de salud. El ataque tuvo lugar cuando la comitiva del congresista fue interceptada por hombres armados de identidad no revelada. En la escena del crimen, las fuerzas de seguridad localizaron múltiples casquillos de armas de alto calibre, lo que indica la naturaleza violenta y precisa del enfrentamiento.

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Identidad y deber de los agentes fallecidos

Los agentes de la Policía Nacional Civil que murieron junto al diputado fueron identificados como Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol. Estos funcionarios estaban asignados específicamente a la seguridad personal del legislador por disposición del Ministerio de Gobernación. Su presencia se basó en una evaluación de riesgo realizada en 2024, la cual fue necesaria debido a las amenazas de muerte que el político había denunciado previamente. El presidente Bernardo Arévalo de León expresó su repudio al ataque criminal y envió sus condolencias a las familias, destacando que los agentes cayeron en cumplimiento de su deber y que Guatemala honrará su sacrificio.

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Contexto político y trayectoria de Portillo Paz

Julio César Portillo Paz integraba la X Legislatura del periodo 2024-2028, representando al departamento de Zacapa. Su trayectoria política reciente fue marcada por cambios significativos dentro del espectro partidista. Inicialmente fue miembro del partido Cabal, del cual fue expulsado en abril de 2025 tras enfrentamientos por supuestas comisiones ilegales. Recientemente, el 31 de octubre, se había integrado a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Zacapa es considerada por las autoridades como un punto estratégico clave para las operaciones del crimen organizado, lo que añade una capa de complejidad a su elección como representante de la región.

Implicaciones legales y situación en Zacapa

El Ministerio de Gobernación declaró que el Ministerio Público asumirá la dirección de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar a los responsables. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los autores. Este suceso ocurre en un contexto de repunte de la violencia armada en el departamento. A finales de septiembre pasado, el municipio vecino de Huité registró una matanza que dejó ocho muertos, un hecho que aún permanece bajo reserva judicial. La fuerza pública ha asegurado que colaborará plenamente con la justicia para llevar a los culpables ante la ley.