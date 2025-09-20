Juliette Binoche Debuta Como Directora en San Sebastián con 'In-I in-Motion'

La actriz francesa Juliette Binoche presentó su documental 'In-I in-Motion' en el Festival de Cine de San Sebastián, marcando su debut como directora. La película documenta la creación del espectáculo teatral 'In-I' y cuenta con la influencia de Robert Redford. Binoche habló sobre el proceso creativo, la importancia del arte y la superación de obstáculos en su carrera.

San Sebastián (EFE) - La reconocida actriz y realizadora francesa Juliette Binoche presentó este sábado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 'In-I in-Motion', un documental que marca su debut en la dirección cinematográfica. Durante una rueda de prensa, Binoche compartió detalles sobre esta experiencia, destacando la influencia crucial del fallecido actor y director Robert Redford en su decisión de embarcarse en este proyecto.

La película, con una duración de dos horas y media, documenta la creación y desarrollo del espectáculo teatral 'In-I' de 2007, una colaboración entre Binoche y el aclamado bailarín y coreógrafo británico Akram Khan. Esta pieza, que fusiona magistralmente la interpretación y la danza, cautivó a Redford durante una presentación en Nueva York, lo que lo llevó a instar a Binoche a inmortalizar la obra en formato cinematográfico.\Binoche recordó cómo, tras la gira mundial del espectáculo, que incluyó 110 presentaciones en diversos continentes, la oportunidad de crear el documental surgió de manera inesperada. «Akram y yo estuvimos de gira con el espectáculo durante muchos años. Terminó en Nueva York. Fue allí, saliendo del escenario, cuando Robert se acercó a mi camerino, cerró la puerta y me dijo: 'tienes que hacer una película con esta pieza'. Le dije que sí», relató la actriz. Tras asegurar la financiación necesaria, Binoche se lanzó al proyecto hace dos años junto al productor Sebastián Fonseca. La producción se inició con la recopilación de grabaciones realizadas por su hermana durante los ensayos del espectáculo, mostrando a Binoche en un estado de vulnerabilidad y autenticidad. La actriz enfatizó la importancia del arte en un mundo en constante cambio, destacando la necesidad de los creadores en momentos de crisis. «La política no va a ayudar, porque ahora está todo el mundo en esta economía egoísta, así que creo que el arte puede ayudar a encontrar maneras de comunicar. Creo en las conexiones espirituales y en poder unir», señaló Binoche, respondiendo a preguntas sobre la situación en Gaza y el posible boicot cultural a Israel. Además, instó a la colaboración y a la humildad como herramientas esenciales para superar las divisiones.\En 'In-I in-Motion', Binoche se enfrentó al desafío de aprender a bailar profesionalmente, un proceso que requirió dedicación y perseverancia. Aunque admitió haber sentido dificultades inicialmente, nunca consideró abandonar el proyecto. «Cuando yo empecé a bailar era como una patata, tenía ideas y sentimientos, pero no sabía expresarlos. Tomó tiempo y alguien que creyera en mí. Arkam fue también muy generoso porque tuvo que rebajar su nivel para ajustarse al mío», reconoció. La actriz afirmó que las dificultades son parte intrínseca del crecimiento personal y profesional. «Atravesar una dificultad forma parte del viaje, si no tienes obstáculos no puedes crecer», dijo Binoche, quien se considera una persona exigente en su trabajo. Además, la actriz francesa expresó su entusiasmo por la realización del documental, describiendo el proceso como «emocionante a todos los niveles» y un «disfrute». Para Binoche, la película representa la oportunidad de mostrarse al público tal como es, sin la máscara de un personaje. Su debut como directora en el Festival de San Sebastián fue un evento significativo que muestra una nueva faceta de su talento artístico





