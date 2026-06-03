Julián Quiñones: El delantero colombiano que eligió a México y hoy brilla en Arabia Saudita

La trayectoria de Julián Quiñones, desde sus inicios en México hasta su consolidación como figura goleadora en el Al-Qadsiah, y su decisión de representar a la selección mexicana a pesar de la convocatoria de Colombia.

Julián Quiñones , uno de los delanteros más productivos del fútbol mexicano en los últimos años, tiene una historia que trasciende las fronteras. Nacido en Colombia, encontró en México no solo una oportunidad profesional, sino también un hogar.

Se formó futbolísticamente en el país y, tras naturalizarse, eligió representar a la selección mexicana, a pesar de que la federación colombiana también lo convocó en 2023. Su carrera en México comenzó en Tigres, donde tras una breve etapa fue enviado al ascenso con Venados, disputando 20 partidos y marcando seis goles.

Posteriormente, en Lobos BUAP, dio un salto significativo al anotar 16 goles y dar una asistencia en 28 encuentros, lo que lo puso en el radar de los clubes importantes. Regresó a Tigres, acumulando 72 partidos, 12 goles y ocho asistencias, además de dos títulos de liga, aunque sin ser protagonista destacado.

Su consolidación llegó con Atlas, donde jugó 83 partidos, anotó 36 goles y dio 12 asistencias, siendo pieza clave en el histórico bicampeonato que rompió una sequía de siete décadas sin títulos. Su potencia, movilidad y capacidad para definir en momentos decisivos lo convirtieron en un referente histórico del club junto con Julio Furch.

Después, defendió los colores del Club América, manteniendo su impacto ofensivo como protagonista total de la Liga MX: 52 partidos, 23 goles y 10 asistencias, y contribuyó a otro bicampeonato. Hoy, su presente está en Arabia Saudita con el Al-Qadsiah, donde vive uno de los mejores momentos de su carrera. En 55 partidos, ha anotado 47 goles y sumado 10 asistencias, registrando 56 participaciones directas de gol, casi una por encuentro jugado.

Quiñones es un delantero versátil, potente y con olfato goleador; puede jugar como extremo o segundo atacante, pero su mejor versión surge cuando parte con libertad hacia el área. Con la selección mexicana acumula 18 partidos y dos goles, y ya conquistó una Copa Oro, aunque su participación no fue determinante y se quedó en la banca en la final ante Estados Unidos.

Su decisión de representar a México fue clara desde el principio: el llamado de Colombia llegó tarde, él ya había elegido. La trayectoria de Quiñones refleja un proceso de adaptación y crecimiento constante, superando etapas de consolidación en clubes mexicanos hasta convertirse en una figura clave en el fútbol de la región y ahora en una liga emergente como la saudí.

Su caso también ilustra las complejidades de las convocatorias duales en el fútbol moderno y cómo los jugadores forjan su identidad deportiva lejos de su lugar de nacimiento. En el contexto de México, su llegada aporta poder ofensivo y experiencia en una etapa de renovación hacia el Mundial 2026, aunque su rol exacto aún está por definirse bajo la dirección técnica actual.

Su historia personal, de migrante a estrella, resuena en un país que valora la integración y el triunfo, y su desempeño en Arabia Saudita sugiere que está en su mejor momento, lo que puede ser un activo valioso tanto para su club como para la selección en los próximos años. La dualidad de su origen y su elección por México también abren debates sobre la naturalización y la representación internacional en el deporte, temas que suelen generar controversia en el entorno futbolístico.

A nivel de clubes, su paso por Atlas y América lo muestra como un jugador que eleva el nivel de los equipos en los que juega, especialmente en etapas definitorias. Su capacidad goleadora, estadísticamente comprobada en diferentes ligas, lo convierte en un referente ofensivo confiable.

En resumen, Julián Quiñones encarna la historia de un futbolista que encontró su lugar en el mundo a través del deporte, eligió una nación para representar y hoy vive un momento cumbre en su carrera, con el horizonte puesto en seguir marcando goles y contribuyendo a los éxitos de sus equipos y selección





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