Juicio por la 'Guerra Sucia' del PP: Revelaciones sobre Kitchen, Operación Cataluña y Ataques a Podemos

El juicio en la Audiencia Nacional destapa las estrategias de 'guerra sucia' impulsadas por el Gobierno de Rajoy, incluyendo el caso Kitchen, la Operación Cataluña y ataques contra Podemos, revelando el uso de recursos públicos y manipulación informativa para fines partidistas.

El juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional desde la semana pasada representa solo uno de los tres capítulos de la denominada ' guerra sucia ' en España, orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy . ElDiario.es ha documentado estos hechos en un documental titulado 'Las tres guerras sucias del PP'.

El caso que se juzga actualmente, conocido como 'Kitchen', investiga el uso de recursos públicos por parte de altos mandos policiales para encubrir escándalos de corrupción relacionados con el Partido Popular, especialmente aquellos vinculados al caso Gürtel. Este entramado implicó una serie de acciones ilegales destinadas a silenciar y desviar la atención de los procesos judiciales que afectaban a figuras del partido, comprometiendo la integridad de las instituciones y socavando la confianza pública en el sistema. Los detalles que emergen en el juicio pintan un panorama sombrío de manipulación, uso indebido de poder y una clara intención de proteger a individuos clave en el partido a cualquier costo. Además de la operación Kitchen, el Gobierno de Rajoy impulsó la llamada 'Operación Cataluña'. Esta iniciativa, justificada bajo la premisa del desafío independentista, involucró al Ministerio del Interior en 2012, movilizando a un grupo de mandos policiales con la misión de combatir a los supuestos 'enemigos del PP' y de España, según sus propias justificaciones. Este grupo, actuando al margen de los tribunales de justicia, se dedicó a elaborar informes y dossiers con información sesgada, e incluso falsificada, sobre los líderes del 'procés'. Esta información, manipulada y descontextualizada, era posteriormente filtrada a medios de comunicación afines a la derecha, coincidiendo con momentos cruciales del proceso soberanista. El objetivo era claro: desprestigiar y debilitar el movimiento independentista, utilizando para ello tácticas deshonestas y recurriendo a la manipulación de la información. La Operación Cataluña representa un claro ejemplo de cómo el poder político puede ser utilizado para fines partidistas y para socavar el Estado de Derecho. Paralelamente, y con la misma estructura y actores clave, se repitió el 'modus operandi' de la Operación Cataluña, esta vez dirigido contra Podemos, una formación política emergente que ganaba terreno en el panorama político. Esta nueva ofensiva se intensificó en 2016, ante la posibilidad de que Podemos alcanzara el Gobierno, convirtiéndose en la primera fuerza política a la izquierda del PSOE en lograr tal relevancia desde la restauración de la democracia. La campaña de desprestigio contra Podemos involucró acusaciones infundadas, la supuesta financiación ilegal proveniente de Venezuela, y la divulgación de documentos falsos y manipulados con el objetivo de dañar la imagen del partido y frenar su ascenso político. Se recurrió a cualquier medio, incluyendo la manipulación de pruebas y la difusión de noticias falsas, para evitar que 'los comunistas' llegaran al poder, como se referían despectivamente a la formación. Esta tercera línea de acción evidencia la persistencia de una estrategia de 'guerra sucia' destinada a socavar la democracia y a impedir que otras formaciones políticas, diferentes al PP, pudieran acceder al poder. La magnitud de estos hechos, ahora expuestos ante la justicia, revelan una trama compleja y preocupante que merece ser investigada a fondo y sancionada con toda la severidad de la ley





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerra Sucia PP Kitchen Operación Cataluña Podemos Corrupción Mariano Rajoy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los límites impuestos al juicio de KitchenLa abogada del PSOE, Gloria de Pascual, propone reabrir la causa contra Cospedal, el pasado lunes en el juicio.

Read more »

El cooperativismo de vivienda gana terreno en Cataluña frente a la crisis habitacionalEn medio de la crisis de acceso a la vivienda en Cataluña, el cooperativismo de vivienda, especialmente en modelo de cesión de uso, se presenta como una alternativa. Aunque minoritario, este sistema, basado en la propiedad colectiva y la gestión democrática, suma experiencias que cuestionan los modelos tradicionales. Se destacan ejemplos como el de La Titaranya en Valls, que busca sacar vivienda del mercado especulativo y revitalizar el centro histórico.

Read more »

La ‘matrioshka’ de Kitchen: la Policía investiga a la Policía por boicotear a la PolicíaLos testigos comienzan a desfilar esta semana por el juicio sobre el espionaje a Bárcenas. El primer citado es el agente que lideró las pesquisas sobre la trama urdida dentro del propio cuerpo policial

Read more »

Comienza el juicio del caso Kitchen: Un episodio de la guerra sucia en EspañaLa Audiencia Nacional juzga el caso Kitchen, parte de la guerra sucia orquestada en España. Se investiga el uso de mandos policiales para combatir a adversarios políticos, incluyendo el 'procés' catalán y Podemos, mediante la creación de información falsa y obstrucción de la justicia para proteger al PP.

Read more »

Por qué ha abandonado Rusia la carrera espacial: “No podemos competir ni con China”Las sanciones y la falta de financiación lastran las misiones rusas, incapaces de llegar a la Luna, mientras Putin redirige la industria cosmonáutica hacia el esfuerzo bélico en Ucrania

Read more »

Podemos alienta un tándem electoral con Rufián tras sus malos resultados autonómicosPodemos está apostando por un tándem para las próximas elecciones generales con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Read more »