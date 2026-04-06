Juicio por 'Kitchen': Más de 100 testigos declaran sobre la operación parapolicial en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional inicia el juicio por la operación Kitchen, un operativo parapolicial presuntamente orquestado para espiar a Luis Bárcenas. Declararán más de 100 testigos, incluyendo a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y otros altos cargos del PP y del Ministerio del Interior.

Más de un centenar de testigos se presentarán ante la Audiencia Nacional a partir de hoy para declarar en el juicio contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy . La acusación se centra en la ejecución de una operación parapolicial, conocida como 'Kitchen', cuyo objetivo era obtener documentos del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas .

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, sitúa el origen de la operación 'Kitchen' en la cúpula del Ministerio del Interior, liderada por Jorge Fernández Díaz, en calidad de ministro; Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad; y Eugenio Pino Sánchez, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. Además, no se descarta la participación de otras personas de diferentes instancias. \Debido a esto, las declaraciones de antiguos dirigentes del Partido Popular, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exsecretaria general del partido en esa época, María Dolores de Cospedal, adquieren una relevancia especial. Bárcenas, en una entrevista exclusiva con EL MUNDO, afirmó que la operación 'Kitchen' era imposible sin el conocimiento de las altas esferas del PP. También es relevante la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ocupaba el cargo cuando se inició la instrucción del caso. El expresidente Rajoy testificará el 23 de abril, trece años después de que este diario publicara en su portada la noticia sobre los sobresueldos en negro que Bárcenas pagaba a parte de la cúpula del PP. Aunque la investigación de la trama 'Kitchen' no comenzó hasta finales de 2018, la trama llevó a la caída del gobierno de Rajoy y fue objeto de una comisión de investigación en el Congreso, que consideró probado, al menos indiciariamente, que Rajoy estaba al tanto de la operación. María Dolores de Cospedal, que llegó a estar imputada en la causa, testificará como testigo, ya que el juez instructor Manuel García Castellón la desvinculó del caso. Un día antes, el 22 de abril, está citado su exmarido, Ignacio López del Hierro. \La familia Bárcenas-Iglesias, incluyendo al propio Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, que cumplieron condenas relacionadas con la investigación de la caja B del PP, comparecerá el 20 de abril, junto a su primer abogado, Javier Gómez de Liaño. El día 23 lo hará su hijo, el cantante de Taburete, Guillermo Bárcenas, todos afectados por la operación parapolicial. Cuatro días después, el 27 de abril, declarará la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ex vicesecretario y actual senador del PP, Javier Arenas. Además, están citados como testigos el sucesor de Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ignacio Cosidó, que fue el portavoz del PP en el Senado, abrirá las testificales de los populares. Junto a ellos, declararán otros cargos policiales vinculados al caso, incluyendo al coronel Diego Pérez de los Cobos, Enrique Barón Castaño, Mariano Hervás, Félix Sanz Roldán y Manuel Sánchez Corbí. También testificarán el director de la prisión de Soto del Real desde 2020, Luis Carlos Antón Herrera, y su predecesor, José Luis Argenta de la Aldea, además de Isidro Sánchez Suárez, compañero de celda de Bárcenas





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