Juicio por Fraude en la Lotería: Lotero de A Coruña y su Hermano ante la Justicia

Un lotero de A Coruña y su hermano, ex-delegado de Loterías, se enfrentan a un juicio por presunto fraude relacionado con un boleto premiado de la Primitiva. La Fiscalía acusa al lotero de apropiación indebida y a su hermano de encubrimiento, solicitando penas de prisión para ambos. El caso involucra un premio de 4,7 millones de euros y plantea interrogantes sobre la administración de loterías.

La próxima semana, el sistema judicial acogerá el juicio contra el lotero de A Coruña, acusado de apropiarse de un premio millonario de la Primitiva. En el banquillo de los acusados también estará su hermano, quien en el momento de los hechos ejercía como delegado provincial de Lotería s y Apuestas del Estado y, según la Fiscalía, también habría participado en el delito. Concretamente, se le acusa al lotero de quedarse con un boleto ganador de 4,7 millones de euros perteneciente a un cliente.

La acusación señala que su hermano colaboró para que esto fuera posible. La Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel para el lotero, acusado de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida. Para su hermano, la petición de la Fiscalía es la misma, seis años de prisión, imputándole blanqueo de capitales o encubrimiento. La celebración de este juicio representa un punto crucial en un caso que ha generado gran atención mediática y que involucra a dos hermanos en un entramado de presunta corrupción y apropiación ilícita de un premio de lotería. \El lotero y su hermano, quien en el año 2012, fecha en que ocurrieron los hechos, ostentaba el cargo de delegado de Loterías, serán los únicos que enfrentarán el juicio. La Audiencia Provincial de A Coruña desestimó los recursos presentados por ambos, al tiempo que admitió el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, lo que condujo al sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, quienes ocupaban altos cargos en Loterías del Estado. El origen del caso se remonta a uno de los episodios más polémicos en relación con el cobro de premios de lotería. Se trata del boleto premiado con 4,7 millones de euros que, según el lotero, fue encontrado tirado. Durante años, la propiedad de este boleto estuvo en disputa. Diversas personas reclamaron ser los legítimos dueños del premio, mientras que el lotero argumentaba no haber encontrado al propietario y, por lo tanto, tener derecho a cobrar el importe. Al año siguiente de la venta del boleto, el Ayuntamiento de A Coruña inició un expediente de hallazgo con el objetivo de hallar al ganador del billete premiado, que, según el lotero, había sido encontrado en su administración, ubicada en la Plaza de San Agustín. Posteriormente, se dio inicio a una investigación policial que cuestionó la versión proporcionada por el lotero sobre el supuesto hallazgo fortuito del billete, sugiriendo que el mismo lotero le había robado el premio al verdadero dueño, quien acudió a verificar el boleto. La investigación identificó a un presunto propietario legítimo, que ya ha fallecido, y cuyos herederos actualmente reclaman el premio.\Según el relato de la Fiscalía, el propietario, ya fallecido, se presentó en julio de 2012 en el establecimiento del lotero para verificar los boletos que poseía. El Ministerio Público sostiene que el acusado, consciente de la considerable suma del premio, se apropió del boleto y, junto con los demás boletos, no le comunicó al apostante la situación, ni le devolvió el resguardo o el comprobante emitido por el terminal. El acusado, al tener el boleto en su posesión y estar completamente seguro de su elevado valor, se dirigió ese mismo día a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña, donde su hermano se desempeñaba como delegado, con la intención de agilizar los trámites para cobrar el resguardo, evadiendo cualquier procedimiento formal y actuando como si fuera el poseedor legítimo. La Fiscalía asegura que el hermano, plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión del boleto por parte de su hermano, colaboró para facilitar el proceso, llevando a cabo acciones para encubrir el verdadero origen del boleto y permitir el cobro del premio. Asimismo, se señala que el hermano, en su rol de delegado provincial, omitió cualquier acción que pudiera verificar el origen real del boleto





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