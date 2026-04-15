Juicio por el 'caso Mascarillas': Pardo de Vera y nuevos testimonios clave en el Supremo

El Tribunal Supremo acoge nuevas declaraciones en el juicio por el 'caso Mascarillas', con el foco puesto en la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y otros testimonios relevantes. Se investigan las contrataciones de mascarillas durante la pandemia y el papel de varios implicados.

Día crucial hoy en el juicio por el 'caso Mascarillas' que se celebra en el Tribunal Supremo , un proceso que sigue generando gran expectación y que ha puesto de manifiesto diversas dinámicas internas y decisiones tomadas durante la pandemia. La atención se centra ahora en la declaración de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif , cuya participación en la contratación de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a la trama, ha sido objeto de análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según informes de la UCO, Pardo de Vera tuvo una 'intervención' relevante en el proceso, lo que ha generado interrogantes sobre su rol y posibles implicaciones. La investigación de la Guardia Civil señala que Koldo García , exasesor ministerial, facilitó a Pardo de Vera el contacto de Íñigo Rotaeche, principal accionista de Soluciones de Gestión y socio de Aldama, y le transmitió información relacionada con el cumplimiento del contrato. Este contacto y la comunicación de información sugieren una conexión directa entre los implicados y plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas.

En la jornada de este martes, el Tribunal Supremo escuchó la declaración de Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes, quien aportó testimonios cruciales sobre las decisiones tomadas en relación con la compra de mascarillas. Gómez afirmó que Koldo García le indicó la necesidad de adquirir 8 millones de mascarillas, superando en 4 millones la cantidad inicialmente prevista. Esta decisión, según Gómez, fue impuesta por Soluciones de Gestión. El exsubsecretario también enfatizó que la decisión final de la compra de mascarillas recayó en José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, en calidad de 'autoridad competente'. Gómez agregó que la oferta de Soluciones de Gestión fue, en ese momento, la única disponible, lo que añade una capa de complejidad al proceso de contratación y pone de relieve la urgencia y la presión a la que se enfrentaban los responsables ministeriales.

Otro testimonio clave fue el de Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de Adif, quien señaló a Isabel Pardo de Vera. Miranda afirmó que Pardo de Vera le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión, aunque desconocía quién le había facilitado esa información a la expresidenta de Adif. Tanto Pardo de Vera como Miranda están siendo investigados en la Audiencia Nacional en relación con el 'caso Koldo'. Este proceso judicial sigue avanzando, con testimonios y pruebas que arrojan luz sobre las decisiones y las relaciones que rodearon la contratación de mascarillas durante la pandemia. La investigación busca determinar la responsabilidad de los implicados y esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de los contratos. El 'caso Mascarillas' ha generado un debate público sobre la transparencia, la corrupción y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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