Juicio por el caso mascarillas: Fiscalía mantiene sus peticiones de pena y defensa de Koldo García pide más severidad para Aldama

La Fiscalía Anticorrupción ratifica sus peticiones de penas de cárcel para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el juicio por el caso de las mascarillas, mientras la defensa de Koldo García solicita un aumento de la pena para Aldama.

El juicio por el caso de las mascarillas se encuentra en su fase final, tras un exhaustivo proceso de presentación de pruebas que incluyó la declaración de un total de ochenta testigos, veinte expertos y los tres acusados principales.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido firme su solicitud de penas de prisión significativas: veinticuatro años para el exministro José Luis Ábalos, diecinueve años y medio para su exasesor Koldo García, y siete años para el comisionista Víctor de Aldama, a quien ya se le ha aplicado una atenuante por confesión. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha anunciado ajustes menores en sus conclusiones finales, pero ha enfatizado que no existe una modificación sustancial en la acusación, descartando así una reducción de la pena para Aldama.

La defensa de Koldo García, por su parte, ha argumentado a favor de un aumento de la pena para Aldama, basándose en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) que sitúan al empresario en la posición de liderazgo dentro de la presunta organización criminal. El teniente coronel Antonio Balas, durante su testimonio, señaló que 'el que paga, manda', sugiriendo la existencia de un líder real, en este caso Aldama, y un líder 'instrumental', refiriéndose a Ábalos.

Esta declaración apunta a una jerarquía clara dentro de la supuesta trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción ha negado categóricamente las acusaciones de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, haya emitido instrucciones para evitar una reducción de la pena para Víctor de Aldama. Desde Anticorrupción se insiste en que no ha existido ninguna 'orden' o 'imposición' que contravenga la voluntad del fiscal jefe, y que la decisión se ha tomado de manera 'unitaria'.

No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado que se han mantenido conversaciones con el fiscal Luzón y otros miembros del Ministerio Fiscal, aunque han aclarado que estas discusiones se limitan a aspectos técnico-jurídicos relacionados con el procedimiento. Estas conversaciones, según las fuentes, tienen como objetivo garantizar la correcta aplicación de la ley y la coherencia en la estrategia de acusación.

Por otro lado, la acusación particular, liderada por el Partido Popular (PP), ha propuesto una nueva rebaja de pena para Aldama, argumentando una confesión 'muy cualificada'. El PP ha solicitado una reducción de dos grados en todos los delitos imputados, lo que podría eximir a Aldama de entrar en prisión, ya que la suma total de las penas propuestas no supera los dos años de cárcel por delito.

El abogado del PP, Alberto Durán, ha justificado esta propuesta argumentando que Aldama ha facilitado el descubrimiento de otras actividades delictivas relacionadas con contratos de obra pública, en el marco de la investigación más amplia del caso Koldo que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional. Sin embargo, durante su declaración, Aldama intentó distanciarse del papel preponderante que le atribuye la UCO, acusando sin aportar pruebas a Pedro Sánchez, a quien señaló como el 'escalafón uno' de la 'banda organizada'.

También realizó acusaciones sobre una presunta financiación ilegal del PSOE, alegando el pago de 'mordidas' a Ábalos y Koldo a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública. Estas afirmaciones, sin embargo, se basaron en lo que, según Aldama, le contaron Koldo y Ábalos, y no en pruebas documentales o testimoniales independientes.

La fase final del juicio se centra ahora en las conclusiones de las partes y la valoración de las pruebas presentadas, con la expectativa de una sentencia que podría tener importantes implicaciones políticas y judiciales. La complejidad del caso y la cantidad de pruebas presentadas sugieren un proceso de deliberación exhaustivo por parte del tribunal.

La atención se centra en si el tribunal dará credibilidad a las declaraciones de Aldama y en cómo valorará la atenuante por confesión en relación con las acusaciones de liderazgo dentro de la presunta organización criminal





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