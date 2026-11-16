Comienza en la Audiencia Provincial de Tarragona el juicio contra un conductor de autobús acusado de asesinar a su jefe de recursos humanos en octubre de 2024.

Ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Tarragona el juicio por jurado popular contra un conductor de autobús acusado de asesinar a su superior, el responsable de recursos humanos de la empresa Plana. Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2024 en el polígono industrial Riuclar de Tarragona, generando una profunda conmoción social y laboral que deriva en un proceso judicial con graves implicaciones penales para el acusado.

Detalles del ataque mortal en Tarragona

La agresión fatal tuvo lugar el 4 de octubre de 2024, aproximadamente a las 9:40 horas, dentro del aparcamiento de las instalaciones de la compañía Plana. Según los testimonios recabados durante la investigación inicial, el conductor de autobús había sido citado por la víctima con el único propósito de notificarle una sanción disciplinaria por haber agredido previamente a otro compañero de trabajo. Al llegar al lugar de los hechos, el conductor se dirigió inmediatamente hacia el responsable de recursos humanos y le asestó un golpe que resultó ser mortal. Las fuentes conocedoras del caso indican que la violencia fue repentina y desproporcionada ante la situación administrativa que se iba a tratar.

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Respuesta sanitaria y fallecimiento confirmado

Inmediatamente después del incidente, la víctima fue atendida por los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que se desplazaron a la escena. Tras recibir los primeros auxilios de rigor en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Joan XXIII de Tarragona. A pesar de los esfuerzos médicos realizados para preservar su vida, el profesional no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas. El fallecimiento ocurrió dentro de este centro hospitalario, cerrando el círculo trágico de lo que había comenzado como una reunión laboral rutinaria para sancionar una conducta inadecuada.

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Posiciones legales y acusaciones en el juicio

El desarrollo del juicio ante el tribunal con jurado popular ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre las partes involucradas. Las acusaciones particulares, representadas por la familia del fallecido,具体amente sus padres y hermana, solicitan condenas severas de 24 y 25 años de prisión respectivamente, calificando los hechos como asesinato. Por otro lado, la defensa del acusado argumenta que no existió intención de matar, proponiendo que se califique el suceso como un delito de homicidio por imprudencia. En consonancia con esta estrategia defensiva, los letrados de la parte acusada solicitan una pena privativa de libertad de entre uno y cuatro años.

Cronología y resolución del proceso judicial

El proceso legal se está llevando a cabo bajo la modalidad de juicio oral por jurado popular, una figura jurídica que permite la participación ciudadana en la determinación de la culpabilidad. Este mecanismo está diseñado para evaluar la prueba y los testimonios presentados en el tribunal de manera transparente. La vista principal está cronometrada para desarrollarse a lo largo de varias semanas, con la conclusión del juicio y la posterior deliberación prevista para el 27 de noviembre. La fecha marcara el inicio de la fase final donde el tribunal decidirá sobre la inocencia o culpabilidad del conductor, así como la pena definitiva a aplicar según la gravedad establecida por la ley catalana y española.