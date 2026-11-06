Juicio Político de Santiago Peña: Congresos rechaza renuncia en Paraguay

El Congreso paraguayo inició juicio político contra Santiago Peña al rechazar su renuncia tras la crisis de Ueno Bank. Conoce los detalles y el impacto en los ahorristas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta actualmente un juicio político en el Congreso Nacional tras la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank. Este proceso judicial se intensificó cuando la legislatura rechazó su renuncia, a pesar de que el mandatario la presentó para evitar la destitución. La Fiscalía también lo investiga por su vinculación con Ueno Holding.

Rechazo a Renuncia y Inicio de Proceso

El Congreso Nacional de Paraguay inició formalmente el juicio político contra el presidente Santiago Peña tras no aceptar su dimisión presentada el jueves pasado. Aunque Peña terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención, la sesión conjunta para determinar si se aceptaba su dimisión quedó sin quórum. Esta falta de quórum se debió al abandono de varios legisladores oficialistas, lo que permitió que el Congreso iniciara la investigación esta noche contra el mandatario. El mandatario anunció que se defenderá de las acusaciones, aunque su continuidad sigue dependiendo de la votación en el Senado.

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Acusaciones y Conflictos de Interés

La acusación en el Senado contra Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias. Esto alude, entre otros factores, a las acciones de Peña en Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno Bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025. También esta jornada, la Fiscalía paraguaya anunció que incluirá al todavía presidente en las investigaciones que involucran también a otros exfuncionarios de su gestión. Un grupo de congresistas amplió una denuncia presentada en octubre de 2025 para incorporar hechos relativos a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno.

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Impacto en Ahorro y Protestas Ciudadanas

La crisis financiera ha generado protestas ciudadanas y el Banco Central comenzó a pagar garantías a los ahorristas. Cientos de ciudadanos se concentraron a las afueras del Congreso, en la capital Asunción, para exigir una salida a la crisis y la destitución de Peña. El BCP informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio de hoy, están destinados a un primer grupo de clientes que no tengan deudas con la entidad. Los fondos de miles de clientes, en su mayoría personas del común y entes del sector público, han quedado congelados en el extinto banco.

Contexto Histórico y Futuro del Mandatario

Peña es el segundo presidente sometido a juicio político en Paraguay, tras Fernando Lugo. Su futuro depende del Senado, el cual deberá resolver el juicio político en su contra. El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, salvo que sean separados de su cargo mediante juicio político. Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado. La crisis se originó cuando los requisitos de capitalización de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.