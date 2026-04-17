Juicio Maradona: Revelan audios de Luque minimizando el edema del futbolista

En la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se expusieron audios del Dr. Leopoldo Luque donde desestima las advertencias sobre la hinchazón del astro. Los ocho profesionales de la salud involucrados enfrentan cargos de homicidio simple con dolo eventual. Luque, además, intenta refutar los argumentos de la fiscalía sobre la cronología del edema y la responsabilidad de su tratamiento.

En el transcurso de la segunda audiencia del juicio que investiga la muerte del legendario futbolista Diego Armando Maradona, salieron a la luz mensajes de audio cruciales provenientes de Leopoldo Luque , quien hasta el momento ha sido identificado como el médico personal del astro. En estas grabaciones, Luque parece restar importancia a las advertencias formuladas por un empleado sobre la notable hinchazón que presentaba el deportista, condición que, según la autopsia, resultó ser un edema generalizado al momento de su deceso.

El proceso judicial involucra a ocho profesionales de la salud que estuvieron a cargo del cuidado de Maradona en los días previos a su muerte, entre ellos, el propio Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Todos ellos enfrentan acusaciones de homicidio simple con dolo eventual, y siete de ellos están siendo juzgados en este litigio. Es importante recordar que Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba bajo cuidados domiciliarios en una residencia ubicada en la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

Ocho días antes de su trágico final, específicamente el 17 de noviembre, Nicolás Taffarel, quien se desempeñaba como masajista de Maradona, envió un mensaje de audio a Luque manifestando una seria preocupación: Tienen que venir todos los días, Leito (...) Agustina, el psicólogo, el que quiera, pero tienen que venir. El masajista describió la gravedad de la situación con vívido detalle: Está totalmente edematizado, no quiere masajes. Está muy hinchado Dieguito, los ojos hinchados como una teta, imagínate que lo vi hinchado con la luz apagada, ni lo quería ver con la luz prendida.

Ante estas alarmantes advertencias, la respuesta de Luque, según las pruebas presentadas este jueves, fue: Tranquilo igual, obvio si te quedás dormido mil horas en la misma posición cómo no vas a estar hinchado. No te preocupes, ya se va a deshinchar. La autopsia realizada post mortem reveló que Maradona padecía de un edema generalizado, afectando su cuerpo de pies a cabeza, lo que implicaba una acumulación anómala de aproximadamente tres litros de líquido en diversas partes de su organismo.

La revelación de estos mensajes de audio de Luque se produjo después de que el acusado realizara una declaración espontánea, una estrategia legal impulsada por su defensa en este segundo juicio. El primer juicio había sido anulado en mayo de 2025 debido a una actuación irregular de una de las juezas. Durante su intervención, Luque se dedicó a debatir aspectos técnicos de la autopsia, apoyándose en material de bibliografía médica que transportó a los tribunales en una valija. En un intento por refutar uno de los argumentos presentados en la apertura del juicio, que sugería que la acumulación de líquido había sido progresiva durante varios días, Luque señaló sus papeles y afirmó: Acá dice que el edema agudo puede producirse en minutos.

Adicionalmente, Luque sostuvo que él no tenía la responsabilidad principal de los cuidados del astro y que él mismo había recalcado que era un neurocirujano, no un médico clínico. La defensa de la querela, por su parte, también expuso intercambios de mensajes instantáneos entre Luque y Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona. Estos mensajes sugieren que la decisión de trasladar al futbolista a un domicilio para su cuidado, un punto central en el debate judicial, fue consensuada entre ambos, y que Luque tenía la tarea específica de persuadir a las hijas de Maradona para que aceptaran esta modalidad de tratamiento.

Después de su declaración inicial, Luque solicitó la oportunidad de contextualizar los mensajes que se habían expuesto. Aclaró que él simplemente estaba 'siguiéndole la corriente' a Pomargo con el fin de mantener una buena relación, si bien admitió que el cuidado domiciliario representaba la única opción factible en ese momento. La declaración de Gianinna Maradona, al igual que la de otros testigos programados para este jueves, tuvo que ser reprogramada. Esto se debió a la decisión de Luque de ejercer su derecho a declarar, una facultad contemplada en la ley para todos los imputados.

En este mismo proceso judicial, también se está juzgando a Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, al médico clínico Pedro Di Spagna, al coordinador de enfermeros Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Almirón, quienes también estuvieron involucrados en el cuidado de Maradona. Se invita a seguir las noticias de laSexta en Google para acceder a toda la actualidad y el mejor contenido informativo





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