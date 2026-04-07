Juicio Kitchen: Cuestiones Previas y Peticiones de Nulidad Marcan el Segundo Día

El juicio del caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas, se centra en las cuestiones previas con peticiones de nulidad por parte de las defensas y la respuesta de la fiscalía y las acusaciones. El caso involucra a ex altos cargos del Ministerio del Interior de Rajoy y la supuesta operación parapolicial para sustraer documentos comprometedores. El PSOE pide reabrir la investigación incluyendo a Cospedal.

El juicio del caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas , continúa con una segunda jornada marcada por las cuestiones previas . Las defensas de los acusados, entre ellos ex altos cargos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy , presentaron peticiones de nulidad del juicio, alegando errores en la instrucción, dilación en el secreto de sumario y cuestionando la competencia de la Audiencia Nacional.

Este martes, la fiscalía y las acusaciones, incluyendo las representaciones de Bárcenas, el PSOE y Podemos, tendrán la oportunidad de responder a estas solicitudes. La controversia gira en torno a la supuesta operación parapolicial orquestada para sustraer documentos comprometedores para el PP en posesión de Bárcenas. La complejidad del caso se refleja en las diversas peticiones de las defensas, que buscan anular grabaciones, audios y actas notariales. Además, el PSOE ha solicitado la reapertura de la investigación para incluir a Cospedal y su exmarido en el caso, basándose en la información contenida en audios relacionados con el excomisario Villarejo. El juicio se enfoca en desentrañar las ramificaciones de la supuesta operación, que habría sido orquestada hace trece años y que salió a la luz pública hace ocho. La sesión del martes estará centrada en los argumentos de la fiscalía y las acusaciones contra las defensas. La familia Bárcenas, el PSOE y Podemos, como acusaciones particulares y populares, respectivamente, presentarán sus argumentos en contra de las peticiones de las defensas. La atención se centra en las pruebas y testimonios que podrían revelar detalles importantes sobre la operación Kitchen y sus posibles implicaciones políticas. El desarrollo del juicio promete ser extenso, con el análisis de cuestiones previas ocupando toda la semana, y con el potencial de arrojar luz sobre las acciones y motivaciones detrás del supuesto espionaje. \La defensa de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior, también ha solicitado la anulación de tres audios, incluyendo conversaciones entre él y Villarejo, aportados por un empresario investigado en otro caso. Estas grabaciones, según fuentes jurídicas, podrían contener alusiones a negocios del suegro del presidente del Gobierno. La petición de anulación de actas notariales con mensajes de WhatsApp intercambiados entre Fernández Díaz y Francisco Martínez también fue realizada, añadiendo más complejidad a las cuestiones previas. La decisión final sobre estas solicitudes recaerá en el tribunal que juzga el caso Kitchen. Paralelamente a este juicio, se ha hecho notar la coincidencia con el inicio del juicio de las mascarillas contra un exministro del PSOE en el Tribunal Supremo, lo que resalta la actualidad de las investigaciones relacionadas con la corrupción en el ámbito político español. La expectación es alta, ya que el caso Kitchen podría revelar datos sensibles sobre la presunta corrupción y la posible manipulación de información para proteger al partido en el poder en ese momento. El PP ha condenado la corrupción 'sin matices' y ha expresado su respeto a la justicia, afirmando que el partido actual no se identifica con casos como Kitchen o Gürtel. Sin embargo, el PSOE insiste en que la investigación debe ser reabierta para incluir a Cospedal y a su exmarido, argumentando que existen pruebas que justifican esta acción. El juicio de Kitchen continúa, y la fiscalía y las acusaciones responderán a las peticiones de anulación expresadas por las defensas





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