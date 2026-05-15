Juicio contra Harvey Weinstein declarado nulo

El jurado en un caso por violación de Harvey Weinstein ha encontrado laculpa en informe nulo, después de no poder alcanzar un acuerdo. El caso, repetido por el movimiento #MeToo, incluye acusaciones de abuso sexual contra Weinstein por una estilista y actriz, y se ha visto en tres judiciales en Nueva York hasta ahora.
El nuevo juicio por violación en contra de Harvey Weinstein finalizó en informe nulo este viernes, después de que el jurado no alcanzara un acuerdo en este caso, seguido profusamente por la población en el marco del movimiento #MeToo.
El año pasado, otro jurado no logró resolver el mismo caso. En 2020, Weinstein fue condenado por otros delitos sexuales en ambas costas de Estados Unidos y permanece recluido tras las rejas. Un jurado de Manhattan, mayoritariamente masculino, había estado discutiendo si Weinstein violó a Jessica Mann, estilista y actriz. Los abogados de Weinstein argumentaron que el encuentro fue consensuado.
Ocurrió en 2013 durante una ronca relación entre Weinstein, entonces casado, y Mann, mucho más joven que él. Las señales de estancamiento surgieron este viernes, pocas horas después del comienzo del tercer día de deliberaciones. Los miembros del jurado enviaron una nota indicando que habían llegado a la conclusión de que no podían alcanzar un veredicto unánime. El juez Curtis Farber les ordenó continuar deliberando.
Esto es lo que suelen hacer las autoridades de Nueva York, al menos la primera vez que un jurado declara estar estancado. Se fijó una audiencia para el 24 de junio para determinar si la Fiscalía optará por un cuarto juicio. Un tribunal de apelaciones anuló su condena de 2020 en Nueva York por cargos que involucraban a Mann y otra acusadora.
Un nuevo juicio en el año pasado se estancó debido a disputas internas sobre la parte del caso correspondiente a Mann, lo que derivó en este nuevo juicio. Weinstein está acusado de un cargo de violación en grade. Mann, de 40 años, testificó que tuvo algunos encuentros sexuales con el productor, entonces casado, pero que él la sometió a relaciones sexuales no deseadas ese día después que ella se negó repetidamente.
Los abogados de Weinstein han recalcado que Mann continuó viéndolo después del encuentro y mostrándole afecto. Mann ha declarado que se sintió abrumada por sentimientos complejos hacia él, hacia si misma y hacia lo sucedido. La perspectiva de Mann cambió en 2017, cuando una serie de acusaciones contra Weinstein impulsaron el movimiento #MeToo. Algunas de esas acusaciones resultaron en condenas penales contra Weinstein en Nueva York y California.
Weinstein, de 74 años, ha afirmado que ‘actuó mal’, pero que nunca agredió a nadie. El jurado actual escuchó casi tres semanas de testimonio, cinco de ellas de Mann. Weinstein no testificó. En general, Associated Press no identifica a las personas que afirman haber sido víctimas de agresión sexual. Sin embargo, Mann ha accedido a que se publique su nombre
