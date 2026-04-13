Juicio con jurado cerca para Begoña Gómez: El juez Peinado finaliza la instrucción y mantiene cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado da por concluida la fase de instrucción del caso Begoña Gómez, abriendo paso a un juicio con jurado por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación. Se mantienen como investigados la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez Juan Carlos Peinado ha finalizado la fase de instrucción del caso que involucra a Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, y se encamina hacia la celebración de un juicio con jurado, acusado de cuatro delitos. El magistrado, a cargo de la investigación, ha tomado esta decisión en una resolución que desestima la solicitud de archivo del caso y considera innecesario llevar a cabo más diligencias. En este sentido, Peinado ha solicitado a las acusaciones que se pronuncien sobre la apertura del juicio oral, el cual podría versar sobre cuatro delitos específicos.

El juez ha retirado la imputación por intrusismo profesional, pero mantiene los cargos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Además de Begoña Gómez, el juez mantiene la condición de investigados a Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, y a Juan Carlos Barrabés, empresario. Álvarez está señalada por la posible malversación derivada de su presunta participación en negocios privados de Gómez, además de su posible participación en los otros tres delitos. Barrabés, por su parte, es investigado por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, debido a los beneficios que habrían obtenido sus empresas a raíz de la intervención de Gómez, tras haber colaborado con ella en la puesta en marcha de su cátedra en la Universidad Complutense.

El auto judicial detalla minuciosamente los indicios acumulados para cada uno de los delitos imputados, con el objetivo de justificar la continuación del proceso legal. Este cierre de la fase de instrucción otorga a las partes un plazo de cinco días para expresar su postura sobre la apertura del juicio oral. Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, tienen la intención de solicitar la celebración del juicio ante un jurado popular.

La única vía legal que disponen las defensas para evitar el juicio con jurado se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya se han presentado recursos legales solicitando el archivo del procedimiento en su totalidad. Hasta el momento, la sección penal encargada de revisar las actuaciones del juez Peinado ha corregido al instructor en diversas ocasiones, pero siempre ha permitido que la investigación central siguiera adelante. De hecho, el tribunal anuló un primer intento de Peinado de encaminar el caso hacia un juicio con jurado, señalándole la necesidad de emitir un auto judicial detallado con los indicios concretos de delito.

El juez ha cumplido con esta exigencia y, posteriormente, convocó a las acusaciones y defensas para que presentaran sus argumentaciones. El auto notificado este lunes responde a todas las alegaciones presentadas en esa diligencia llevada a cabo el pasado 30 de marzo en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Como resultado, no se ha concedido el archivo, se descarta la necesidad de nuevas investigaciones y se considera que existen motivos suficientes para llevar a cabo un juicio con jurado contra Begoña Gómez, en relación a cuatro delitos relacionados con la corrupción.





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