Juicio a Luis Lorenzo por presunto maltrato y estafa a su tía y otras noticias destacadas

El actor Luis Lorenzo enfrenta un juicio por presunto maltrato y estafa a su tía fallecida, mientras se investiga la muerte de madre e hija en Palencia y se denuncia agresión policial en Valencia. Resumen de la actualidad española.
El actor Luis Lorenzo se enfrenta a un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid acusado, junto a su exmujer Arantxa Palomino, de presunto maltrato y estafa a su tía, Isabel Suárez , fallecida en junio de 2021 en el domicilio que compartían.
La fiscalía solicita penas de ocho años de prisión para el actor y once para su exmujer por delitos contra la integridad moral y administración desleal. La acusación sostiene que la víctima fue privada de cuidados básicos y no recibió la medicación prescrita. La defensa, ejercida por el despacho de Juango Ospina, reclama la absolución y argumenta que los hechos no ocurrieron como se relata.
A su llegada a los juzgados, Lorenzo declaró: Levantarte cada día con la cabeza alta, la conciencia tranquila y hacerlo por mis dos hijos pequeños, añadiendo que espera salir de manera totalmente favorable del proceso. Por su parte, la abogada Beatriz Uriarte denunció una condena social previa y subrayó que no está probado un homicidio o asesinato, insistiendo en que el debate debe centrarse en laexistencia de los hechos.
El juicio, que se prolongará durante toda la semana, llega tras una investigación que inicialmente apuntaba a un delito de homicidio. En otra noticia, las corrientes de agua en la presa de Baños de Cerrado, Palencia, son la principal hipótesis para explicar la muerte de una madre y su hija, así como de la abuela del mismo niño, que falleció al intentar salvarlos tras caer al agua en Venta de Baños.
Además, se denunció una brutal agresión de un policía a una manifestante por la enseñanza pública en Valencia. El informativo recuerda que se cumplen ocho años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Estas son las noticias más destacadas de España hoy, lunes 1 de junio de 2026
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