Juicio a David Sánchez: una aspirante denuncia falta de igualdad de oportunidades en la selección

En la segunda jornada del juicio, Cristina de Frutos declaró que el puesto ya estaba asignado a David Sánchez y que su entrevista fue discriminatoria. Otro testigo negó absentismo laboral.

En la segunda jornada del juicio contra David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno, el tribunal escuchó el testimonio de Cristina de Frutos, una de las once aspirantes al puesto en la Diputación de Badajoz que finalmente obtuvo Sánchez.

De Frutos declaró que el proceso de selección no fue justo y que existió una clara falta de igualdad de oportunidades. Según su relato, pocos días antes de la entrevista, el director del Conservatorio de Plasencia le envió un mensaje de WhatsApp advirtiéndole que el puesto ya estaba reservado para el hermano de Pedro Sánchez.

A pesar de esa advertencia, De Frutos decidió presentarse a la entrevista, la cual duró apenas quince minutos y en la que el tribunal no le formuló ninguna pregunta. La aspirante manifestó que se sintió discriminada porque, aunque expuso su proyecto y recibió felicitaciones, la ausencia de preguntas por parte del tribunal evidenció que su candidatura no fue considerada con el mismo rigor que las demás.

Además, explicó que no denunció los hechos en su momento porque no conocía a los otros candidatos y porque tampoco consideró que le fuera la vida en ello. Por su parte, otro testigo citado en el juicio, Ángel Seco, técnico del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, desmintió las acusaciones de absentismo laboral contra David Sánchez.

Durante su declaración, Seco afirmó que la labor de Sánchez estaba coordinada con el área y el servicio, y que él mismo realizaba su trabajo de gestión en programas como Ópera Joven sin que existiera una relación de sustitución. Aunque Seco reconoció que no se reunían a diario, como había señalado Sánchez, negó rotundamente que su función fuera cubrir las ausencias del hermano del presidente.

La defensa de Sánchez ha tratado de demostrar que no hubo trato de favor en la selección ni absentismo en el desempeño del cargo, mientras que la acusación sostiene que se vulneraron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. El juicio continúa con la comparecencia de nuevos testigos en los próximos días, y se espera que la sentencia pueda sentar un precedente sobre la responsabilidad de los procesos selectivos en las administraciones públicas.

La declaración de De Frutos ha generado una gran expectación mediática, dado que involucra directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno. Por otro lado, el testimonio de Seco ha contribuido a disipar en parte las sospechas de absentismo, aunque la acusación particular mantiene que existen indicios suficientes para considerar que David Sánchez no cumplía con la jornada laboral establecida.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en los procesos de selección de personal en las diputaciones y la posible influencia política en los nombramientos. La ciudadanía sigue con atención el desarrollo de un juicio que pone en el centro la ética pública y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público





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