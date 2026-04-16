Jueza Sotomayor Ofrece Disculpa Inusual a Colega de la Corte Suprema por Crítica Pública

La jueza Sonia Sotomayor ha emitido una disculpa pública poco común a su colega Brett Kavanaugh, admitiendo que sus comentarios sobre su opinión en un caso de inmigración fueron inapropiados y hirientes.

La jueza Sonia Sotomayor emitió el miércoles una disculpa pública sumamente inusual a un colega de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh , al admitir que sus críticas a la opinión de Kavanaugh en un caso anterior relacionado con la inmigración fueron inapropiadas y hirientes.

La declaración pública de la jueza Sotomayor, quien es la miembro con más antigüedad del ala progresista del tribunal, se produjo después de que la semana pasada realizara comentarios directos y personales sobre la postura de Kavanaugh en un caso de emergencia de inmigración de alto perfil.

En un comunicado oficial, Sotomayor expresó: “En una reciente aparición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, me referí a un desacuerdo con uno de mis colegas en un caso anterior, pero hice comentarios que fueron inapropiados. Lamento mis comentarios hirientes. Me he disculpado con mi colega”.

Este tipo de expresiones directas de un juez hacia otro, especialmente en el contexto de desacuerdos de opinión, es notablemente raro en el lenguaje y la práctica de la Corte Suprema. Los jueces, incluso cuando discrepan de manera vehemente en casos de gran importancia, suelen mantener un decoro profesional en sus opiniones y discursos públicos. Si bien es común que haya punzadas sutiles o críticas académicas entre colegas en las opiniones escritas, la naturaleza personal de las declaraciones de Sotomayor en Kansas sorprendió a muchos observadores legales.

Según un informe de Bloomberg, Sotomayor se refirió a la opinión de Kavanaugh diciendo: “Tenía un colega en ese caso que escribió, ya saben, que estos son solo paros temporales. Esto viene de un hombre cuyos padres eran profesionales. Y probablemente en realidad no conoce a ninguna persona que trabaje por hora”. Esta caracterización implícita sugiere que Kavanaugh, debido a su origen y profesión, podría carecer de comprensión sobre las realidades de las personas que trabajan por hora, quienes podrían ser objeto de las detenciones migratorias en cuestión.

El caso en cuestión, decidido a principios de septiembre, involucró una iniciativa del entonces presidente Donald Trump que permitía a los agentes de control migratorio continuar con lo que los críticos describen como “patrullas itinerantes” en el sur de California. Los tribunales inferiores habían dictaminado previamente que estas patrullas probablemente violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución.

La mayoría de la Corte Suprema no proporcionó una explicación detallada para respaldar la iniciativa, a pesar de un fuerte disentimiento de los tres jueces progresistas, incluyendo a Sotomayor. Sin embargo, el juez Kavanaugh, alineado con la administración Trump, escribió una opinión concurrente para justificar su razonamiento. En ella, sostuvo que los factores que los agentes consideraban, como la aparente etnia, el idioma o la presencia en lugares como granjas o paradas de autobús, “tomados en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en Estados Unidos”. Kavanaugh aclaró que la etnia por sí sola no era suficiente, pero podía ser un factor relevante junto con otros elementos, y que la sospecha razonable permitía una detención breve para indagar sobre el estatus migratorio.

Grupos progresistas y de defensa de inmigrantes han criticado duramente la opinión de Kavanaugh, llegando a denominar las detenciones como “paradas Kavanaugh” y argumentando que son más intrusivas de lo que él las presentó.

CNN había intentado contactar a ambos jueces para obtener comentarios sobre la disculpa de Sotomayor, pero hasta el cierre de esta edición, el juez Kavanaugh no había respondido a la solicitud de seguimiento





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