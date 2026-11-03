Jueza investiga si Owono cometió homicidio imprudente en muerte de Jesús de Miguel

La Justicia analiza si la entrada de Jesús Owono contra Jesús de Miguel fue lance del juego o agresión dolosa. Se determinará la responsabilidad penal y posibles penas de cárcel.

Una jueza en Santa Cruz de Tenerife está llevando a cabo una investigación judicial para determinar si el portero del Andorra, Jesús Owono, tiene responsabilidad legal por la muerte del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel. El análisis se centra en determinar si el choque entre ambos futbolistas fue un lance normal del partido o si existió intencionalidad que constituya una agresión dolosa. Este caso requiere una interpretación detallada del artículo 142 del Código Penal español, que regula el delito de homicidio por imprudencia grave.

Diferenciación legal entre lance del juego y agresión

La clave del litigio judicial, según establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, radica en determinar si la acción fatal fue fruto del azar, la mala suerte o un riesgo inherente al deporte, o si por el contrario responde a una conducta dolosa. En los supuestos extremos donde una acción causa la muerte de una persona en el estadio, el autor de la agresión puede enfrentarse a penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años. Este es un escenario de alta complejidad legal que separa lo deportivo de lo penal.

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El Tribunal Supremo ha definido el concepto de riesgo permitido de manera exhaustiva para estos casos. Se entiende que el deporte es una actividad de riesgo donde se asume la posibilidad de lesiones como consecuencia inherente a la práctica. Sin embargo, no está permitido el riesgo que implica una agresión recibida por un contrario en una acción que sale fuera del lance del juego. Estas acciones quedan exentas de la sanción deportiva y entran directamente en el ámbito del derecho penal, sin eximir de responsabilidad criminal a quien agrede intencionadamente.

Antecedentes judiciales y precedentes del Supremo

En España no existen condenas previas por homicidios imprudentes durante la práctica de una actividad deportiva reglada, pero el Tribunal Supremo ha establecido los criterios que deben aplicarse. En abril de 2025, la Sala Segunda del Supremo, con ponencia del magistrado Vicente Magro, confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a seis años de prisión a un jugador de un equipo de veteranos. Dicho jugador provocó una tetraparesia grave que obligó a su víctima a estar hospitalizado durante siete meses.

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La sentencia de Barcelona argumentó que la agresión no se debió a un lance del juego, sino que se produjo fuera del encuentro deportivo, por lo que no encaja en el riesgo permitido. El Supremo estableció que asumir el riesgo de lesión es inherente al deporte, pero una agresión intencionada fuera del juego entra en el campo del derecho penal. Este precedente es fundamental para que la jueza en Santa Cruz evalúe la naturaleza de la entrada de Jesús Owono.

Investigación sobre negligencia médica y protocolo

La titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que ha asumido la investigación de los hechos, también debe descartar si se produjo algún tipo de negligencia en la atención médica de Jesús de Miguel. La jueza debe verificar si los protocolos de seguridad funcionaron de manera adecuada para evitar su fallecimiento. Esta evaluación es crucial para determinar si hubo una cadena de errores que agravó la situación inicial.

El futbolista fue atendido en diferentes fases: inicialmente en el campo, donde únicamente entraron los auxiliares del Club Deportivo Tenerife; posteriormente en la ambulancia, que no llegó a ingresar en el terreno de juego; y finalmente en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció a primera hora de la mañana. La jueza tomará las primeras decisiones judiciales que marcarán el destino de la investigación basándose en los informes que está elaborando el Cuerpo Nacional de Policía.

Estos informes recogerán todas las circunstancias en las que se produjeron los hechos investigados, incluyendo los tiempos de respuesta y la calidad de la asistencia inicial. La determinación final dependerá de si la entrada de Owono fue considerada un lance del juego aceptado o una agresión dolosa fuera de los límites del deporte. La investigación seguirá su curso mientras se procesan los informes policiales y médicos para establecer la verdad jurídica sobre esta trágica fatalidad deportiva.