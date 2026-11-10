Jueza federal ordena encarcelar a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle

La jueza Lindsay Griffin revocó el arresto domiciliario de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, tras quitarse el localizador electrónico.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el encarcelamiento de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, después de que se quitara el localizador electrónico que formaba parte de su libertad condicional. Markle Sr., de 82 años, ya se encuentra bajo custodia federal tras ser detenido en Florida por posesión de pornografía infantil.

La magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Medio de Florida, tomó la decisión en una audiencia de urgencia. El detonante fue la retirada del dispositivo hacia la 1.45 hora local (6.45 GMT) del martes, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Revocación de la libertad de Thomas Markle Sr.

Según el Departamento de Justicia, los agentes federales arrestaron a Thomas Markle Sr. más tarde ese mismo martes. La jueza Griffin revocó el arresto domiciliario que las autoridades le habían concedido después de su detención del viernes anterior, según revelaron los documentos judiciales del caso.

En su resolución, la magistrada concluyó que el acusado violó las condiciones de su libertad procesal. Añadió que, ante la falta de una vivienda adecuada, ninguna condición o combinación de condiciones podría garantizar razonablemente la seguridad de otra persona o de la comunidad.

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Posiciones de la fiscalía y la magistrada Griffin

El fiscal Essayli sostuvo en sus redes sociales que las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales y no sugerencias. Su oficina pidió al tribunal que revoque la libertad de Markle Sr. y que lo mantenga detenido a la espera del juicio.

Por su parte, la jueza Griffin solicitó una revisión psiquiátrica independiente y la obtención de todos los registros de salud mental del acusado. Según los documentos, la magistrada sospecha que Markle Sr. no es mentalmente competente para entender su proceso penal. Markle Sr. vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia en Lakeland antes de su arresto.

Consecuencias legales y próximos pasos del caso

El FBI informó de que halló unos 78 artículos con supuesto material sexualmente explícito en dos almacenes del área de Los Ángeles. Según la investigación, el acusado alquiló esos espacios durante casi dos décadas.

El descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, país donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes de mudarse a Lakeland. De ser declarado culpable, el acusado afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

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Meghan Markle aseguró en una carta remitida al diario británico The Sun el 23 de octubre que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre, a partir de información de la Policía británica. Por ese motivo, afirmó, cortó la relación con él y le impidió el contacto con sus hijos.