Jueza federal congela remodelación del campo de golf de Trump en Washington

La juez Ana C. Reyes emitió una orden temporal que detiene el cierre de East Potomac Golf Links, alegando violaciones ambientales y daños irreparables al legado público de Washington.

La jueza federal Ana C. Reyes bloqueó el sábado por la noche el intento del presidente Donald Trump de renovar el campo de golf East Potomac Links en Washington, ordenando al Gobierno mantener las instalaciones abiertas al público. Esta decisión llega inmediatamente después de que Trump anunciara el cierre del campo para el día siguiente con el fin de iniciar las obras de remodelación planificadas.

Mecanismo Legal y Fundamentos Ambientales

La juez de distrito de Estados Unidos Ana C. Reyes determinó que el plan gubernamental para transformar East Potomac Golf Links en un campo de campeonato probablemente violaba la legislación ambiental vigente. Su fallo señala que el Departamento de Justicia incumplió los requisitos de procedimiento necesarios para las actuaciones del poder ejecutivo en este tipo de transformaciones territoriales.

Also read La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

El núcleo de la disputa legal radica en la afirmación de la jueza de que el cierre programado para el 15 de noviembre, justificado inicialmente por el Gobierno como una medida de seguridad, era en realidad un "pretexto" para acelerar el proyecto del presidente. Reyes consideró que el argumento de la seguridad no sostenía la realidad de los hechos expuestos en los tribunales.

Posiciones de las Partes y Reacciones

El Departamento de Justicia emitió un comunicado posterior al fallo afirmando que defendería "enérgicamente" la agenda del Gobierno de Trump en los tribunales. Un portavoz declaró que el tribunal había reconocido que el Servicio de Parques Nacionales tiene la potestad de limitar el acceso a sus instalaciones cuando existe un riesgo real de daños para el público.

Advertisement

No obstante, el portavoz insistió en que la orden judicial no impedía la continuidad de la planificación para construir un campo de golf de primer nivel mundial. Por su parte, los demandantes, que incluyen golfistas privados y defensores de la preservación del parque, argumentan que la remodelación infringiría las normas federales y reduciría el acceso público histórico a estos terrenos.

Impacto Real y Contexto del Conflicto

Reyes concluyó que el cierre del campo causaría un "daño irreparable" a los demandantes y a la comunidad de Washington, un parque que los habitantes disfrutan diariamente sin distinción de condición social. Este fallo representa el último episodio de una disputa prolongada de meses entre la jueza y la administración Trump, quien ha desacreditado públicamente a Reyes en redes sociales.

El proyecto fue propuesto por primera vez por Donald Trump en mayo, quien buscaba ampliar el campo municipal y dejar un legado personal. Trump publicó fotografías de lo que él denomina "Trash Island" (isla de la Basura), alegando que la jueza Ana C. Reyes obstruía una reparación rápida y económica de un lugar peligroso debido a la proximidad de los senderos.