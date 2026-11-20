La jueza Leonie Brinkema detiene indefinidamente la construcción del arco propuesto por el presidente Donald Trump en Virginia. El fallo destaca las deficiencias legales y los riesgos de seguridad para el aeropuerto cercano Reagan.

Una jueza federal bloqueó este viernes la construcción del arco triunfal propuesto por el presidente Donald Trump, calificándolo de un "trabajo apresurado" que carecía de fundamento legal. Durante una audiencia judicial, la jueza de distrito de Estados Unidos Leonie Brinkema, con sede en Alexandria en Virginia, anunció que emitiría una orden judicial para bloquear indefinidamente el proyecto. Este monumento de 250 pies, aproximadamente 76 metros de altura, estaba previsto entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Fundamentos legales del bloqueo judicial

La orden de la jueza Brinkema, quien fuera nominada por el presidente Bill Clinton, se basa en múltiples deficiencias detectadas en el análisis del impacto económico y ambiental realizado por el gobierno federal. La magistrada señaló que existía una explicación insuficiente sobre cómo la estructura afectaría al cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Según declaró la jueza durante la vista, no se había realizado el análisis adecuado debido a la prisa con la que se estaba manejando el proyecto.

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Brinkema afirmó que resultaba carente de sentido el argumento presentado por el gobierno de que una ley de 1925 implicaba que el Congreso había autorizado automáticamente la construcción. La juez señaló a los abogados del gobierno que centrarse en esa interpretación histórica perjudicaba la credibilidad de su posición ante el tribunal. En su fallo, estableció claramente que se trata de un proyecto que carece de la aprobación directa del Congreso estadounidense.

Posiciones de las partes y argumentos técnicos

Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, respondió a la decisión judicial declarando que no se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a la nación. Ingle indicó que seguirían defendiendo lo que describe como un hermoso y apropiado monumento, confiando en que se les daría la razón plenamente a medida que avance el litigio. La administración se muestra firme en su postura a pesar del revés legal inmediato.

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Por otro lado, expertos en aviación han expresado preocupaciones de seguridad significativas respecto a la edificación. El proyecto, que el presidente Donald Trump ha descrito como un "complejo militar y arco triunfal de primer nivel", se ubicaría a 3.000 pies, aproximadamente 900 metros, del Aeropuerto Nacional Reagan. Esta ubicación lo sitúa dentro del corredor principal de aproximación y salida de la terminal aérea. La Administración Federal de Aviación (FAA) ya había declarado en septiembre que el arco no supondría un peligro directo para las aeronaves, pero exigió que contara con una "llama eterna" en su parte superior. Esta determinación requiere que la estructura esté señalizada con una luz en la cima y con reflectores dirigidos hacia el arco para hacerlo visible a los pilotos.

Impacto real y próximos pasos en la disputa legal

Kate Talmor, abogada de la organización Democracy Forward que representa al condado de Arlington, declaró que se complace de que el tribunal haya reconocido el daño irreparable que sufrirán las personas que viven y trabajan en la zona. Talmor celebró que se haya detenido este enorme proyecto de vanidad mientras el tribunal escucha y considera el caso de los residentes afectados. El emplazamiento propuesto junto al Cementerio Nacional de Arlington y el Puente Memorial que cruza el río Potomac ha generado una fuerte oposición local.

La familia Kennedy también se ha sumado a la demanda para bloquear el proyecto, argumentando que la estructura obstruiría las vistas y proyectaría sombras sobre las tumbas de sus familiares. Este fallo constituye el revés judicial más reciente para uno de los muchos intentos del presidente Donald Trump de dejar una huella arquitectónica duradera en la capital de la nación. Entre sus otros intentos fallidos se incluyen la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la propuesta de un campo de golf de nivel de campeonato a dos millas de la Casa Blanca.

Ante este nuevo obstáculo legal, la situación judicial se mantiene activa. Otro juez de Washington ya había bloqueado anteriormente el proyecto hasta el 3 de diciembre y está evaluando actualmente una orden judicial de mayor duración. Los plazos procesales y las futuras audiencias determinarán si el monumento puede avanzar o si quedará definitivamente estancado por las objeciones legales fundamentadas.