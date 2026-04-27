Jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez: nueve años de cárcel solicitados

Una magistrada sevillana ha procesado al agitador de ultraderecha Vito Quiles por injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. La acusación reclama nueve años de prisión, multas y una indemnización de 60.000 euros por los delitos de odio ideológico y difamación en redes sociales.

Una jueza de Sevilla ha procesado al agitador de ultraderecha Vito Quiles por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez , secretario general de Facua -Consumidores en Acción.

Según el escrito de acusación presentado por la defensa de Sánchez, se reclaman nueve años de prisión, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización. Quiles es acusado de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico y dos de injurias graves con publicidad, tras publicar mensajes y vídeos en redes sociales con el objetivo de 'vejar, ofender y vilipendiar' a Sánchez.

El abogado de Facua detalla que en al menos 28 ocasiones, Quiles acusó a su cliente de ser pederasta, proxeneta, encubridor de violadores, extorsionador, estafador, corrupto y líder de una red mafiosa, todo ello movido por el odio ideológico hacia Sánchez. El auto judicial señala que Quiles no aportó pruebas de sus acusaciones, a pesar de prometérselo en su segunda declaración.

Además, la defensa de Sánchez define a Quiles como un 'agitador profesional de ultraderecha' que difunde bulos en redes sociales y medios de comunicación. Durante 2022, Quiles lanzó tres campañas de desinformación contra Sánchez, acusándole de tener yates a nombre de otras personas, encubrir violadores de izquierdas y liderar un ejército de sicarios comunistas. También le atribuyó la extorsión de trabajadores de X (antes Twitter) para cerrar cuentas de usuarios críticos.

La jueza considera que las acusaciones son falsas y motivadas por el odio ideológico. Quiles, por su parte, atacó a la magistrada en su canal de YouTube, acusándola de prevaricación y de perseguirle por motivos políticos. La defensa de Sánchez solicita, además de la pena de prisión, la inhabilitación de Quiles para ejercer el periodismo y que publique el fallo de la sentencia en sus redes sociales.

También reclama una indemnización de 60.000 euros para Quiles y el medio Estado de Alarma TV, propiedad de Javier Negre, como responsable civil subsidiario





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