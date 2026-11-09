Jueza dana niega investigación contra alcalde de Aldaia por órdenes de confinamiento

La jueza instructora de la DANA desestima peticiones contra Guillermo Luján, aclarando que el confinamiento no era la medida adecuada y que el mando único correspondía a la Generalitat.

Una jueza instructora del caso DANA ha denegado este lunes una serie de diligencias de investigación solicitadas por una de las acusaciones particulares, afirmando que el confinamiento en zonas de riesgo como los bajos y garajes no era la medida aplicable. La resolución cuestiona la legitimación del abogado Francisco Regalado para ejercer acciones penales contra el alcalde socialista de Aldaia, Guillermo Luján, al representar a víctimas de otras localidades de la comarca de l'Horta Sud.

Decisión judicial sobre órdenes de evacuación

La magistrada recuerda que durante la jornada del 29 de octubre de 2024, marcada por la tragedia, faltaron alertas y comunicaciones precisas, así como un control efectivo de las fuentes de riesgo. En la localidad de Aldaia fallecieron seis personas, cuatro de ellas en sus propios domicilios y otras dos en los garajes. La resolución destaca que ninguna de las víctimas murió como consecuencia de una orden de retirada de vehículos de las calles, lo que desmonta la base de algunas acusaciones.

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Límites de la acusación particular

El auto señala que la Audiencia Provincial de Valencia ya estableció que la acusación no podía solicitar pruebas centradas específicamente en Aldaia, desconectadas de los fallecimientos por los cuales está personada. La jueza considera que la referencia genérica a la autoridad municipal no citaba al primer edil por su nombre y apellidos ni por su cargo. Esta falta de especificación refuerza la decisión de denegar las diligencias solicitadas por la representación de la acusación particular.

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Mando único de la Generalitat

El documento judicial explica que el desbordamiento letal del barranco se produjo a partir de las 20.00 horas, según declaró Guillermo Luján el pasado 5 de noviembre. Para ese momento, ya se había declarado el nivel 2 del Plan de Inundaciones de la Generalitat para toda la provincia de Valencia durante aproximadamente una hora. Este nivel implicaba una insuficiencia de medios locales para hacer frente a la emergencia, trasladando el mando único a la Generalitat.

Responsabilidad de Salomé Pradas

La consellera Salomé Pradas ostentaba en ese momento el mando único de la emergencia y tenía encomendada la misión de determinar las medidas de autoprotección a transmitir a la población. La jueza concluye que se precisaban alertas y comunicaciones precisas destinadas a los diversos municipios, junto con un control efectivo de las fuentes de riesgo. El riesgo de inundación, por su evolución y gravedad, requería una vigilancia extensa y permanente de los barrancos.