Jueza Admite Querella por Acoso Laboral Contra Coordinador de la Diputación de Sevilla

La jueza del juzgado número 11 de Sevilla ha abierto diligencias previas por una querella de acoso laboral contra Demetrio Pérez, coordinador de presidencia de la Diputación. Esta acción se produce tras la inadmisión de otra querella relacionada por el TSJA.

La jueza del juzgado número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha iniciado diligencias previas y ha aceptado la querella contra el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez , por supuestas prácticas de acoso hacia una empleada de la institución provincial.

Fuentes judiciales, informando a Europa Press, revelaron que la jueza ha convocado a la denunciante a comparecer a finales de este mes de abril con el propósito de 'ratificar la querella'. Esta acción judicial representa un nuevo desarrollo en un caso que ya había generado atención, y ocurre a menos de un mes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazara la querella presentada contra Rafael Recio, secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, y, por conexión, contra el mismo Demetrio Pérez, así como otras figuras políticas del partido y el PSOE de Sevilla. La querella anterior, que involucraba acusaciones de 'presuntos delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un contexto de acoso laboral', fue desestimada por el TSJA.\El auto judicial, emitido en marzo, explica la decisión del TSJA. Se argumenta que no se encontraron pruebas suficientes para acreditar la comisión de los delitos que se imputaban a Rafael A. Recio, quien goza de fuero parlamentario. El tribunal consideró que no existía una conexión clara entre la actuación del diputado y las acciones atribuidas a los otros querellados, quienes no gozan de fuero. El fallo indica que, aunque la querella contra el diputado fue rechazada, esto no impide que se exija responsabilidad a los querellados no aforados ante los tribunales de instancia si fuera necesario. Esta determinación condujo inevitablemente a la inadmisión total de la querella presentada ante el TSJA. El nuevo proceso abierto en el juzgado número 11 se centra en el caso específico de acoso laboral contra Demetrio Pérez, diferenciándose del caso previo que involucraba a múltiples personas y cargos. La investigación en curso buscará esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de acoso.\La reapertura de esta causa con el enfoque específico en el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla subraya la importancia de investigar a fondo las denuncias de acoso laboral, independientemente de los fallos anteriores en otros casos relacionados. La decisión de la jueza de admitir la querella y citar a la denunciante para ratificarla demuestra un compromiso con la investigación de las acusaciones y la protección de los derechos de los empleados. Este caso podría tener implicaciones significativas, tanto para la persona acusada como para la Diputación de Sevilla, estableciendo un precedente sobre cómo se manejan y se investigan las denuncias de acoso laboral en el ámbito público. La atención mediática y la expectación social ante este nuevo desarrollo son altas, y se espera que las investigaciones proporcionen claridad sobre los hechos ocurridos y las posibles consecuencias legales. La sociedad observa atentamente el desarrollo de este caso, evidenciando la creciente preocupación por la erradicación del acoso laboral en todos los ámbitos





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