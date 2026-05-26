Juez Peinado vuelve a citar a la primera dama Begoña Gómez y advierte con conducción policial

El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado la comparecencia personal de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asistente Cristina Álvarez, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, para una audiencia preliminar que podría derivar en un juicio oral ante tribunal de jurado.

El juzgado de instrucción presidido por el magistrado Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer uso de sus amplias facultades procesales al volver a citar a la primera dama de España, Begoña Gómez , en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos vinculados a la Casa del Rey.

En una resolución publicada este martes, el juez advirtió que, de no comparecer la citada, se instaurará el apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública, medida que, según los expertos, se reserva para casos de extrema gravedad y que no había sido aplicada en ningún otro proceso penal de carácter meramente administrativo en los últimos veinte años. La decisión ha generado una oleada de reacciones en la opinión pública y ha puesto en el ojo del huracán a las instituciones judiciales, que se ven ahora lanzadas a defender la independencia de sus decisiones frente a los ataques de los sectores políticos que intentan minimizar la relevancia del procedimiento.

En el escrito de la audiencia preliminar, el magistrado Peinado ha señalado que la comparecencia de los investigados es indispensable para que tanto la defensa como la acusación puedan pronunciarse sobre la pertinencia de abrir un juicio oral, el cual, según la normativa, debe tramitarse ante un tribunal de jurado cuando la causa implique delitos de especial gravedad. Además de Begoña Gómez, el juez ha citado al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asistente de la Casa de Moncloa, Cristina Álvarez, para que se presenten personalmente en la audiencia, también bajo apercibimiento de conducción por la fuerza pública.

La inclusión de Barrabés, conocido por sus vinculaciones con varios contratos públicos, y de Álvarez, quien ha ocupado puestos estratégicos en la gestión de la agenda real, sugiere que el juzgado está investigando una supuesta red de influencias que habría favorecido a ciertos intereses privados a cambio de favores institucionales. La comunidad jurídica ha expresado su sorpresa ante la medida adoptada por el juez Peinado.

El destacado abogado y exfiscal, Carlos Puente, ha manifestado en sus redes sociales que, en sus veinte años de ejercicio, nunca había visto que se exigiera la presencia del encausado en una diligencia de mero trámite, y mucho menos con la amenaza de ser conducido por la fuerza pública en caso de no asistir. Puente ha subrayado que tal decisión podría vulnerar el principio de proporcionalidad y generar precedentes peligrosos para futuras investigaciones.

Sin embargo, el magistrado ha defendido su actuación, argumentando que la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de una posible obstrucción de la justicia justifican la medida extrema. La audiencia preliminar está prevista para el próximo mes de junio, y se espera que la defensa solicite la nulidad del apercibimiento, mientras que la acusación prepara un dossier con pruebas documentales y testimoniales que, según los fiscales, demuestran la existencia de una trama de desvío de fondos y uso indebido de recursos estatales.

El desarrollo de este proceso será decisivo para definir si la primera dama y los demás citados tendrán que responder ante un jurado popular, lo que marcaría un hito histórico en la rendición de cuentas de los altos cargos del Estado español





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Begoña Gómez Juan Carlos Peinado Audiencia Preliminar Tribunal De Jurado Política Española

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UCO advierte a Juez Peinado sobre contratos con Deloitte para cátedra de Begoña GómezLa UCO informa al juez Juan Carlos Peinado sobre que dos contratos con Deloitte para la cátedra de Begoña Gómez se elaboraron para dar apariencia de legalidad

Read more »

La UCO no encuentra ingresos opacos en las cuentas bancarias de Begoña GómezUn nuevo informe de la UCO supone un varapalo para el juez instructor, Juan Carlos Peinado.

Read more »

La UCO desmiente a Begoña Gómez: su empresa sí tuvo actividad comercial y el software de su cátedra se puso en marcha tras contrataciones amañadasLa UCO ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe sobre la actuación de Begoña Gómez en su Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC) en...

Read more »

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicioTambién convoca a comparecer a la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Read more »