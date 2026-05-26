Juez Peinado cita a Begoña Gómez y a los demás acusados para audiencia preliminar y posibles medidas cautelares el 9 de junio

El magistrado Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente, y a los otros dos imputados a comparecer el 9 de junio, con el objetivo de decidir la apertura de juicio oral y de fijar medidas cautelares ante la posibilidad de fuga, dado que se les investiga por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación.

El magistrado del Tribunal Supremo, Juan Carlos Peinado , ha emitido una citación directa a la fiscalía que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , para comparecer el próximo 9 de junio en el juzgado que dirige.

La comparecencia forma parte de la audiencia preliminar prevista en la Ley del Jurado, que sirve para decidir si procede la apertura de un juicio oral una vez que el instructor haya reunido los escritos de acusación y defensa. En esta audiencia, el juez no sólo determinará la viabilidad del proceso penal, sino que también evaluará la necesidad de imponer medidas cautelares que impidan que los imputados intenten eludir la acción de la Justicia.

El propio Peinado ha subrayado la gravedad de los hechos que se investigan y ha recordado que los cuatro delitos imputados a los acusados conllevan penas de prisión muy elevadas, lo que justifica la adopción de garantías excepcionales para asegurar la comparecencia de los implicados





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