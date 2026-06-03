Juez ordena tasación de joyas halladas en el despacho de Zapatero por el caso Plus Ultra

El juez del caso Plus Ultra ha solicitado la tasación de cerca de un centenar de joyas encontradas en el registro al despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las joyas, que incluyen collares, pulseras, relojes y anillos, fueron descubiertas en una caja fuerte y, según la secretaria de Zapatero, provienen de herencias y regalos de viajes. La investigación busca determinar si estas piezas están vinculadas a las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea.

El juez que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha solicitado la tasación de aproximadamente un centenar de joyas incautadas durante el registro realizado en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , ubicado en la calle Ferraz de Madrid.

Esta diligencia forma parte de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea, que ascendieron a varios millones de euros. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevaron a cabo el registro el pasado mes de marzo, encontrando en una caja fuerte una importante cantidad de joyas, entre las que se incluyen collares, pulseras, anillos, pendientes y relojes de diversas marcas y materiales.

Según la declaración de la secretaria del expresidente, estas joyas pertenecían a la herencia de su esposa y a regalos recibidos en viajes oficiales. La secretaria aseguró que la caja fuerte era de la vivienda familiar y que algunas piezas eran recuerdos de visitas de Estado.

El exasesor de Zapatero, Luis Arroyo, confirmó a RTVE que las joyas provenían tanto de la familia del expresidente como de su esposa, así como de obsequios protocolarios acumulados a lo largo de los años. Entre los objetos hallados destaca un collar dorado con una placa que lleva la inscripción "José Luis R.Z", así como tres collares plateados con piedras de colores: uno con trece piedras azules, otro con cinco granates y un tercero con piedras verdes.

La policía ha solicitado a un experto en joyería que realice una valoración detallada de todas las piezas, un trámite habitual en este tipo de investigaciones para determinar su origen y posible relación con los hechos investigados. Además de los collares, se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de colores, dos pendientes y un anillo con piedras verdes, dos juegos de pendientes y anillos plateados, un conjunto de tres collares verdes, una cruz dorada y otra plateada, y dos brazaletes dorados.

También se incautaron tres relojes: uno de la marca Krono con la inscripción "tus compañeros", otro Dogna y un Lorenz Theatre. En una bolsa con el logotipo de la Presidencia del Gobierno, los agentes hallaron tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y una piedra verde, un anillo plateado con una bola blanca, un reloj Longines dorado, otro reloj Omega con un colgante con el número trece, un anillo plateado con piedra violeta, una cruz dorada y plateada, un brazalete dorado con piedras blancas, un collar dorado con tres formas doradas, un alfiler dorado, una cadena dorada, un cordón plateado, una bola blanca y un pendiente dorado ovalado.

El juez ha dado luz verde a la tasación para esclarecer si estas joyas guardan relación con el supuesto delito de cohecho o malversación de fondos públicos en el caso Plus Ultra





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