Juez ordena extracción de correos del PSOE y la UCO aumenta registros en caso Leire Díez

La Audiencia Nacional amplía la investigación sobre una presunta trama de desestabilización judicial, ordenando a la UCO que recoja los correos de la gerente del PSOE y de altos cargos del partido, mientras se intensifican los registros en Madrid y aumentan las tensiones políticas en el Congreso.

El magistrado de la Audiencia Nacional , Santiago Pedraz, ha ampliado una investigación que ya había puesto bajo la lupa a una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

En el marco de este proceso, el juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que extraiga la totalidad de los correos electrónicos de tres personas vinculadas al partido: la gerente nacional del PSOE, Ana María Fuentes; el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y el entonces responsable de Comunicación, Ion Antolín. Además, la UCO ha recibido un requerimiento de documentos relativos a pagos realizados a la exmilitante del partido, Leire Díez, quien habría sido remunerada por intentar frenar o desbaratar causas judiciales que involucraban al PSOE y al Ejecutivo.

Las diligencias judiciales han incluido registros en varios puntos estratégicos. Los agentes de la UCO se desplazaron al despacho de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y también ingresaron en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en la capital para buscar indicios de una posible filtración de información.

Paralelamente, la fuerza policial volvió a irrumpir en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde se busca recabar pruebas relacionadas con la actuación de Leire Díez. La llegada de los agentes coincidió con una sesión plenaria en el Congreso, donde los parlamentarios del Partido Popular (PP) expresaron su desconcierto y describieron la situación como "confusión", "lío" y "caos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la oportunidad para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de permitir que se degrade la imagen del país y de la democracia, y ha reiterado su intención de buscar una moción de censura, aunque ha admitido que los números actuales no son favorables para su iniciativa. En el terreno autonómico, el presidente de la comunidad de Aragón, Jorge Azcón, ha condenado con vehemencia la supuesta permisividad de los socialistas ante la campaña de desestabilización, recordando que la integridad de las instituciones democráticas no debe ser sacrificada por intereses partidistas.

Mientras tanto, el PSOE se ha visto golpeado por una cadena de revéses judiciales: la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra, y ahora la imposición de nuevas medidas cautelares contra su alta dirección. A falta de una respuesta clara por parte del Ejecutivo, los partidos de la oposición han exigido mayor transparencia y la posibilidad de adelantar elecciones para que la ciudadanía pueda juzgar la gestión del Gobierno ante los múltiples escándalos que le persiguen





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