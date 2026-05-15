Juez ordena declarar en persona a Elisa Mouliaá en su querella contra Íñigo Errejón y su abogado admite recurso por exceso de facultades

El juez que investiga la querella del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá ha ordenado que la actriz declare en persona tras un informe forense sobre su estado. La nueva abogada de Mouliaá ha recurrido esta decisión y ha presentado una querella contra Errejón por calumnias e injurias por su comportamiento en este ya recurrido proceso.

El juez que investiga la querella del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias ha ordenado que la actriz declare en persona tras un informe forense sobre su estado, pero la nueva abogada de la actriz ya ha recurrido esta decisión y ha presentado una querella contra Errejón por calumnias e injurias por su comportamiento.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el magistrado Arturo Zamarriego recibió recientemente el informe forense que encargó el pasado 24 de abril, después de que Mouliaá no acudiese a declarar como querellada por presuntas calumnias contra Errejón, por segunda vez, argumentando que está de baja y que además no debe coincidir con la persona a la que ha denunciado como su agresor.

Un forense acudió al domicilio de Mouliaá dos días después para valorar su estado, concluyendo que sí podría acudir al juzgado, y el juez dictó una providencia en la que la citaba a declarar en persona para el 15 de junio, 'con apercibimiento expreso de detención en caso de incomparecencia', según explica la nueva letrada de Mouliaá en esta causa en un comunicado remitido a EFE este jueves





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