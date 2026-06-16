Juez obliga a Zapatero a declarar sobre joyas y rescate de Plus Ultra

El magistrado José Luis Calama ha rechazado el aplazamiento de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien deberá responder a preguntas sobre el origen de joyas halladas en su despacho y la operación de rescate de la aerolínea Plus Ultra, tras la divulgación de miles de páginas de chats entre altos cargos.

El magistrado José Luis Calama ha decidido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero deberá comparecer ante el juzgado sin dilación para esclarecer el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho.

La citación, fijada para los próximos miércoles y jueves, obliga al antiguo dirigente del PSOE a responder a una serie de preguntas relacionadas tanto con el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra como con la procedencia de los objetos de lujo. La decisión del juez se sustenta en el análisis de cerca de 17.000 páginas de chats extraídos de los teléfonos móviles de varios altos cargos, entre ellos el exdirector de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, y el propio Zapatero, que mantenían conversaciones con el empresario Julio Martínez Sola.

Estos intercambios, que fueron obtenidos mediante orden judicial, revelan la existencia de un grupo de WhatsApp llamado "Análisis Relevante", del que Zapatero formaba parte, aunque su participación parecía limitada y, en ocasiones, codificada. En el transcurso de los mensajes, el expresidente intercambia frases que resultan crípticas y difíciles de interpretar.

Por ejemplo, en una conversación con Julio Martínez, Zapatero escribe: "País compartir informe alta supuestos nacionales con onu para estatus rechaza con la información" y recibe la respuesta: "Pero la de los pasajeros incremento locuacidad observo covid de un consecuencia no si es en se notable". A pesar de su aparente falta de claridad, los diálogos entre los directivos de Plus Ultra son mucho más explícitos.

Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía, y Martínez Sola discuten estrategias para lograr el rescate de la aerolínea, buscando atajos que pudieran involucrar la influencia del expresidente. En uno de los intercambios, Reyes pregunta si "sirve para algo ese 'señor'", a lo que Martínez responde que muchos regalos recibidos por los máximos cargos del Gobierno terminan ocultos en los sótanos de la Moncloa.

El rechazo de la solicitud de aplazamiento ha generado una oleada de reacciones en el panorama político. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE, describió el relato del exministro de Industria Miguel Sebastián sobre unas joyas supuestamente recibidas como obsequio en un viaje oficial a Arabia Saudí como "delirante".

Por su parte, Mercedes González, directora de la Guardia Civil, ha declarado en una entrevista que nunca ha intervenido en investigaciones dirigidas contra la Unidad Central Operativa (UCO), desmintiendo rumores de supuestas presiones institucionales. En la propia Moncloa, el presidente del Gobierno ha señalado que "hay mucha gente interesada en tapar la actividad del gobierno" y ha pedido que el proceso judicial continúe sin interferencias.

La comparecencia de Zapatero, prevista para los próximos días, será, según los expertos, un punto de inflexión que podría arrojar luz sobre la supuesta trama de regalos, favores y maniobras financieras que rodean al expresidente y a la compañía aérea en crisis





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