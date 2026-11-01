Juez obliga a empresa de grúas a cubrir turnos en accidente de trenes en Urda

El TSJ de Castilla-La Mancha ordena a la empresa de grúas de Adif Renfe proporcionar operarios para la retirada de vagones en Urda, donde murieron 69 personas y hay 41 heridos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido un requerimiento urgente dirigido a la empresa de grúas contratada por Adif Renfe. Esta orden judicial busca garantizar la disponibilidad de los operarios necesarios para continuar las labores de recuperación en la zona del siniestro ferroviario de Urda, en Toledo. El accidente, ocurrido entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, ha causado la trágica muerte de 69 personas. Actualmente, se registran 41 heridos, de los cuales 16 se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Orden judicial para asegurar la operatividad en Urda

La providencia, dictada por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, fue notificada el sábado. El objetivo era asegurar la continuidad de las operaciones de retirada de los vagones siniestrados durante las horas nocturnas. No obstante, el trabajo se vio interrumpido debido a la insuficiencia de personal de la empresa de grúas. Esta falta de recursos humanos impidió relevar a los trabajadores que habían estado actuando hasta ese momento en la zona del desastre.

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La medida judicial responde a la necesidad crítica de mantener las labores de búsqueda y recuperación de manera ininterrumpida. La jueza instructora ha destacado la posibilidad de que puedan hallarse más personas fallecidas o desaparecidas en el lugar donde reposan los trenes accidentados. Por ello, la zona continúa siendo objeto de intensas inspecciones y búsquedas por parte de los equipos especializados que trabajan bajo supervisión judicial.

Protección de la intimidad de las víctimas

Paralelamente a la orden de personal, la jueza ha dictado un auto que establece medidas estrictas para proteger la dignidad de las familias afectadas. Se acuerda la prohibición absoluta de obtener, divulgar o publicar cualquier información o imagen relativa a las víctimas del siniestro ferroviario o sus familiares. Esta decisión tiene como finalidad máxima preservar su intimidad, integridad y dignidad, evitando así situaciones de revictimización que podrían agravar el trauma sufrido por los allegados.

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La reanudación de los trabajos de recuperación se confirmó en la mañana del domingo 1 de noviembre. Las autoridades judiciales y las compañías ferroviarias han intensificado sus esfuerzos coordinados para despejar la vía y facilitar las investigaciones posteriores. El procedimiento judicial continúa actualmente bajo secreto de sumario, lo que implica que no se pueden dar a conocer detalles sensibles sobre las diligencias en curso.

Contexto del accidente ferroviario en la región

El accidente de Urda se enmarca como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente del transporte ferroviario en España. La colisión de los trenes de Cercanías causó una devastación masiva que ha conmocionado a toda la región de Castilla-La Mancha y al resto del país. Los detalles técnicos sobre las causas del choque siguen siendo objeto de estudio por parte de los peritos y la justicia, mientras que las labores de limpieza y retirada de los vagones continúan bajo estricta vigilancia.

La comunidad internacional y nacional ha expresado su solidaridad con los afectados, mostrando su apoyo a las labores de rescate y auxilio. La gestión de la emergencia ha involucrado a múltiples cuerpos de seguridad y sanitarios, así como a la empresa gestora de la infraestructura ferroviaria. La orden judicial emitida por el TSJ de Castilla-La Mancha refleja la gravedad de la situación y la necesidad de optimizar todos los recursos disponibles para abordar las consecuencias de esta catástrofe.