Juez Gijón libera a diez neonazis Núcleo Nacional tras redada nacional

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón decide la libertad provisional de diez miembros de la organización ultraderechista Núcleo Nacional, suspendiendo la cautela tras su declaración judicial este domingo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha decretado este domingo la puesta en libertad de diez de los integrantes de la organización neonazi Núcleo Nacional. Esta decisión judicial pone fin a la detención preventiva de estos diez detenidos que fueron capturados durante la madrugada del viernes en una operación policial desplegada en múltiples provincias españolas. La medida implica la suspensión de la cautela inicial que mantenía a los sospechosos bajo custodia mientras se instruye la causa por los hechos investigados.

Mecanismo de liberación y medidas cautelares

Los diez detenidos que han prestado declaración ante el tribunal el domingo deben cumplir condiciones específicas para garantizar su presencia en el proceso. La jueza ha retirado el pasaporte a cada uno de ellos como medida de control migratorio y les ha ordenado comparecer semanalmente en el juzgado. Esta obligación de presentarse regularmente sirve para supervisar su paradero sin necesidad de mantenerlos recluidos en prisión preventiva en esta etapa inicial.

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El tribunal mantiene las restricciones impuestas por el Ministerio Fiscal al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos graves. No obstante, la jueza ha valorado el criterio de la Fiscalía para ajustar estas medidas. La calificación legal de los hechos podrá modificarse a lo largo de la instrucción, lo que podría alterar el régimen de libertad o las obligaciones impuestas a los acusados en el futuro.

Evidencias materiales y límites legales

La investigación ha permitido intervenir elementos prohibidos a los detenidos, lo que constituye una pieza clave para la acusación. La Policía Nacional no pudo imputar a los detenidos la tenencia de armas de fuego porque casi todos cuentan con licencia vigente. Sin embargo, se incautaron diversos objetos que la legislación considera ilegales, como puños americanos o pistolas táser.

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La distinción entre armas de fuego y otros elementos lesivos permite al juzgado aplicar una cautela específica que no requiere el ingreso en prisión. Los agentes han documentado la posesión de estos instrumentos durante los registros practicados en las distintas localizaciones. Esta evidencia material sustenta la investigación sobre asociación ilícita e incitación al odio, independientemente de la ausencia de armamento balístico.

Distribución de detenidos y estructura de la red

La redada policial, coordinada por la Comisaría General de Información, abarcó una amplia geografía nacional con operativos en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedas y Valladolid. La acción se saldó con al menos 14 detenidos a los que se atribuía inicialmente la autoría de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas. El desglose judicial separa claramente a los dos grupos de capturados según su nivel en la organización.

De los diez detenidos que pasaron a disposición judicial, la mayoría son miembros base o intermedios de la estructura. Por el contrario, los siete restantes habían sido identificados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de Núcleo Nacional. Estos siete líderes de la organización han sido trasladados al juzgado que centraliza el caso, manteniéndose bajo una vigilancia y cautela más estricta debido a su presunto papel directivo en la agrupación ultraderechista.

Contexto histórico y controversia en Simancas

La actuación judicial se enmarca en un contexto de tensión con monumentos de la dictadura franquista en Asturias. El escándalo surgió tras un acto de exaltación del fascismo ocurrido en el entorno del monumento a los Héroes de Simancas. Este conjunto escultórico, parte de la fachada del Colegio de la Inmaculada de la Compañía de Jesús, fue utilizado como escenario por grupos de extrema derecha.

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El Gobierno asturiano instó al Ministerio del Interior a disolver formaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional como respuesta a estos actos. El monumento a los Héroes de Simancas ha sido objeto de controversia desde que el Gobierno del Principado dictara una medida para suspender la supresión del conjunto. Esta medida fue recurrida por la Compañía de Jesús ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que acordó adoptar la cautelar solicitada.

Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, afirmó en su reciente visita a Gijón que el Gobierno mantiene su postura sobre la vinculación de estas estructuras con el franquismo. Pese a la paralización cautelar decretada por el alto tribunal asturiano, la presión institucional continúa para desmantelar las células neonazis y retirar los símbolos de la dictadura que son utilizados como puntos de reunión de estos grupos.