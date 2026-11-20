Un juez federal ordenó al Ejército de EE. UU. detener la destrucción de 68 barriles de azida de plomo en Iowa ante riesgos de toxicidad.

Un tribunal federal de Estados Unidos ha emitido una orden de suspensión inmediata que impide al Ejército de Estados Unidos proceder con la detonación programada de cinco toneladas de azida de plomo en el estado de Iowa. Esta decisión judicial interviene directamente en los planes de destrucción de material explosivo que se llevaban a cabo en la Planta de Municiones del Ejército ubicada en la localidad de Middletown, situándose al sureste del estado. La medida llega tras una demanda presentada por activistas ambientales que han expresado sus firmes preocupaciones sobre los posibles efectos negativos para la salud pública y el medio ambiente derivados de esta explosión controlada.

Detalles de la detonación y coordinación institucional

Funcionarios de la Planta de Municiones del Ejército en Iowa, trabajando en estrecha coordinación con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, tenían planeado destruir 68 barriles de azida de plomo. Este material químico es un compuesto volátil de plomo que se utiliza comúnmente para detonar municiones, pero que conlleva riesgos significativos si no se maneja con precisión extrema. Inicialmente, la detonación estaba programada para realizarse este viernes, sin embargo, la fecha se pospuso al lunes debido a las objeciones públicas y a las presiones exercidas por funcionarios electos locales que solicitaron una revisión de los protocolos de seguridad.

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Posiciones de residentes y autoridades locales

El senador electo Josh Turek destacó al público durante el jueves su preocupación por la salud y la seguridad de los habitantes de Iowa. Turek explicó que había escuchado repetidamente a los residentes expresar miedo ante el riesgo potencial de exposición al plomo como resultado directo de la detonación. Por otro lado, Lucy Giehl, quien reside a aproximadamente 6,4 kilómetros al norte de la planta de municiones, mostró escepticismo sobre la utilidad del retraso. Giehl cuestionó públicamente qué medidas concretas se implementarían durante esos tres días adicionales para ayudar a que la población esté mejor preparada para los eventos.

Impacto en la salud y riesgo de toxicidad

La base de datos federal sobre materiales peligrosos indica que la azida de plomo puede explotar debido a impactos, calor, llamas o fricción cuando está seco. El Ejército advirtió que los modelos predictivos sugieren niveles elevados de partículas de plomo en el aire, ya que la detonación generará una columna de aire con partículas que contienen plomo, las cuales se dispersarán en la atmósfera y se depositarán en el suelo. Patrick O'Shaughnessy, profesor de la Universidad de Iowa y experto en salud ambiental, explicó que el plomo es más pesado que el aire y que la distancia que puede recorrer es limitada, con las partículas más grandes cayendo a no más de 32 kilómetros del lugar.

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Consecuencias físicas y próximos pasos legales

Además de la toxicidad química, se prevén daños físicos causados por los fuertes ruidos y las vibraciones del suelo. El Ejército reconoció que estos fenómenos podrían causar daños localizados en las ventanas de las estructuras cercanas. Residentes como Daren Paul Morris, quien camina a diario cerca de la instalación, planean abandonar temporalmente la zona para evitar la exposición a residuos visibles e invisibles. La orden del juez no especifica una fecha para que el tribunal tome nuevas medidas respecto al caso, dejando a la comunidad en un estado de incertidumbre mientras esperan instrucciones claras sobre la seguridad pública.

Razones del Ejército para proceder con la destrucción

En marzo, el Ejército descubrió que la azida de plomo almacenada en los búnkeres de la instalación se encontraba en proceso de degradación. Adam Telle, secretario interino del Ejército de Estados Unidos, declaró que informaron inmediatamente a las partes interesadas sobre el peligro que representaba este material. Tras trabajar en un plan de seguridad científicamente validado en coordinación con la EPA y expertos, las autoridades determinaron que la detonación controlada representaba el menor riesgo posible para el público en el área inmediata y sus alrededores, justificando así la necesidad de proceder con la destrucción bajo estrictos controles.