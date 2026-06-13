Juez federal rechaza solicitud para impedir combate de UFC en Casa Blanca

Un juez federal rechazó una solicitud de dos residentes de Virginia para impedir que el presidente Donald Trump organice un combate de UFC en la Casa Blanca este fin de semana.

CNN — Un juez federal rechazó una solicitud de dos residentes de Virginia para impedir que el presidente Donald Trump organice un combate de UFC en la Casa Blanca este fin de semana.

La decisión del juez Amit P. Mehta se produjo en un caso presentado el fin de semana pasado por dos personas en Virginia que argumentaron que el evento, gestionado de forma privada, no puede celebrarse legalmente en el Jardín Sur de la Casa Blanca ni en el monumento a Lincoln, donde se espera que tengan lugar otros aspectos del viernes, antes de la pelea principal del domingo. El juez concluyó que los dos demandantes no tienen el derecho legal para impugnar el evento.

Sin embargo, reconoció el argumento del Gobierno de que una decisión que detuviera el evento causaría un daño sustancial a las personas involucradas, incluyendo a Trump, los luchadores y miles de espectadores. Además, se refirió a los US$ 60 millones que la UFC y las organizaciones afiliadas a la UFC han gastado en la organización del evento.

Los demandantes argumentaron que el evento se celebra ilegalmente en la Casa Blanca porque los funcionarios se amparan en una norma federal que exime a los eventos relacionados con el 250 aniversario de Estados Unidos de cumplir con ciertas regulaciones de permisos. El evento de la UFC, afirman, no se celebra en honor a la fundación del país, sino que tiene como objetivo celebrar el cumpleaños de Trump, que también cae en domingo.

Por lo tanto, las autoridades y los organizadores privados del evento deberían haber cumplido con los trámites regulatorios habituales, como realizar una evaluación ambiental, antes de seguir adelante





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Blanca Trump UFC Combate Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno Federal Evento Ganancia Trump Compra Acciones Demandantes Juez Federal Norma Federal Permisos Evaluación Ambiental Organización Privada Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la UCO a pedir la información bancaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otras personas en relación a varias sociedades vinculadas a ellos.

Read more »

UFC Casa Blanca 2026: orden de los combates, cartelera y horario de la pelea de Ilia TopuriaCuenta atrás para una velada de la UFC inédita. Y para un acontecimiento igualmente inédito en los más de 200 años de historia de la Casa Blanca. En el marco del 80...

Read more »

Casa Blanca instala estructura para ver peleas de UFC, tragedia en Países Bajos y aumento de tensión con IránUna recopilación de las noticias más relevantes: la polémica 'La Garra' en la Casa Blanca, atropello múltiple en Países Bajos con niños fallecidos, Trump cancela ataques contra Irán que anuncia cierre del estrecho de Ormuz, declaraciones del ministro López sobre jueces, confesión de Bill Gates sobre Epstein y muerte de niña en videoclip.

Read more »

Ariana Grande pide a la Casa Blanca que deje de usar su músicaAriana Grande se ha pronunciado en contra del uso que la Casa Blanca hace de una de sus canciones en un video que promueve la política migratoria del Gobierno.

Read more »