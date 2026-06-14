Juez federal ordena restaurar letreros en parques nacionales tras demanda

Un juez federal en Massachusetts ordenó a la administración Trump restaurar todos los letreros que fueron cambiados o retirados en los parques nacionales de todo el país como parte de la controvertida directiva del presidente Donald Trump el año pasado.

CNN — Un juez federal en Massachusetts ordenó a la administración Trump restaurar todos los letreros que fueron cambiados o retirados en los parques nacionales de todo el país como parte de la controvertida directiva del presidente Donald Trump el año pasado.

En un contundente fallo de 63 páginas emitido el viernes, la jueza Angel Kelley escribió: ‘Bajo el pretexto de promover la dignidad estadounidense, esta administración busca compartir una historia limitada al ordenar la remoción de todos los letreros, exhibiciones y paneles interpretativos en los parques nacionales que no se alinean con su narrativa preferida, contando así medias verdades’. Kelley, designada por el presidente Joe Biden, ordenó que la restauración esté completa para el 3 de julio, antes del 250º aniversario del país.

En el fallo, también bloqueó a la administración Trump de realizar más cambios en las exhibiciones de los parques nacionales. Un portavoz del Departamento del Interior, en una declaración a CNN, criticó a Kelley como ‘una jueza activista progresista’ y sugirió que el departamento podría apelar la decisión.

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El fallo del viernes se produce como parte de una demanda presentada en febrero por una coalición de conservacionistas y defensores contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales, que acusó a la administración de ‘lanzar una campaña sostenida para borrar la historia y socavar la ciencia’. En marzo de 2025, Trump firmó un decreto titulado ‘Restoring Truth and Sanity to American History’ (Restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense), que ordenaba al Departamento del Interior ‘tomar medidas’ contra el contenido público que ‘menosprecie inapropiadamente a los estadounidenses, pasados o presentes’.

Bajo esta directiva, al menos 45 letreros que cubrían temas que iban desde el cambio climático hasta la historia de los nativos americanos fueron modificados, según Save Our Signs, un grupo de defensa que rastrea los cambios en las exhibiciones del NPS. Una familia lee la señalización sobre la esclavitud en una exhibición al aire libre en el Parque Histórico Nacional de la Independencia en Filadelfia, Pensilvania, el 24 de octubre de 2025.

En un ejemplo citado en la demanda de febrero y mencionado en la decisión del viernes, se retiró un marcador en el parque nacional Grand Teton en Wyoming que señalaba el papel del explorador del siglo XIX Gustavus Cheyney Doane en la masacre de al menos 173 miembros de los Piegan Blackfeet. En el monumento nacional Fort Sumter de Carolina del Sur, se eliminó por completo un cartel que incluía detalles sobre los inminentes impactos del cambio climático, incluyendo información sobre cómo ‘el aumento del nivel del mar podría inundar la mayoría de los muros del fuerte y anegar el histórico patio de armas’





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