Juez federal impide retirar el nombre de Kennedy del teatro principal y frena cierre por remodelación

Un fallo judicial protege la denominación del edificio cultural en honor a John F. Kennedy, bloqueando las intenciones del gobierno de Trump de renombrarlo y cerrarlo por dos años para obras. El presidente批评ó la decisión y acusó a la dirección institucional de sabotear la transformación del centro.

El juez federal falló a favor de preservar el nombre del presidente John F. Kennedy en la fachada del mayor teatro de artes escénicas de la capital, bloqueando temporalmente la orden de retirarlo durante dos semanas.

La decisión se basó en una ley que especifica que el edificio debe honrar a Kennedy, asesinado en 1963, y no puede llevar otro nombre, contradiciendo la "decisión unilateral" de la dirección de la institución, controlada por afines a Trump. Este había promovido renombrar el teatro con su apellido y también planeaba un cierre de dos años para remodelaciones que el juez ha frenado.

Trump criticó la medida en Truth Social, afirmando que el juez "debería avergonzarse" y acusando a la dirección de preferir que el centro "muera" antes que permitirle transformarlo. Decenas de artistas cancelaron actuaciones tras el cese de los directivos originales y su reemplazo por miembros de su círculo. La principal función de Nochevieja fue cancelada y el proyecto de cierre prolongado, ahora detenido, amenazaba con perjudicar la programación cultural





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