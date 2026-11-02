Juez federal desestima demanda de Trump sobre papeletas electorales en Alaska

Un tribunal federal rechazó la solicitud del gobierno de Trump para separar papeletas en Alaska, advirtiendo que violaría el voto secreto y causaría confusión electoral antes de las elecciones.

Un juez federal desestimó el domingo la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual buscaba obligar a Alaska a separar las papeletas electorales y retrasar la certificación de los resultados del Senado. Esta decisión representa el revés judicial más reciente en la serie de intentos del gobierno de Trump por interferir en las elecciones intermedias de 2026. La jueza de distrito Sharon Gleason, nominada por el expresidente Barack Obama, determinó que el gobierno federal carecía de legitimación para imponer tales cambios a un estado soberano en este etapa tan crítica del proceso electoral.

El tribunal rechaza la separación de papeletas

La magistrada Gleason señaló explícitamente que una medida destinada a aislar los votos de ciertos candidatos violaría directamente el derecho constitucional de los votantes al voto secreto. Argumentó que, en cualquier caso, resultaba demasiado tarde para que los tribunales federales ordenaran cambios de tal magnitud en vísperas de unas elecciones ya programadas. El gobierno de Trump había argumentado que la presencia de un candidato, Daniel J. Sullivan, con el mismo nombre que el senador republicano en funciones, Dan S. Sullivan, justificaba una investigación judicial si el senador perdía la contienda.

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Argumentos sobre la confusión electoral

En su fallo, Gleason escribió que Estados Unidos no presentaba ningún plan viable sobre cómo proponía separar las papeletas emitidas a favor de Daniel J. Sullivan el día de las elecciones. Además, destacó que el gobierno no explicaba cómo llevaría a cabo una investigación no especificada de esas papeletas preservando el secreto del voto. Los funcionarios electorales de Alaska, los grupos demócratas y las organizaciones no partidistas de defensa de los votantes afirmaron que el gobierno no tenía derecho legal para presentar una disputa que ya se había resuelto mediante litigios estatales varios meses atrás.

Impacto en los procesos electorales federales

Este fallo constituye el último obstáculo judicial para los esfuerzos del gobierno de Trump por intervenir en los procesos electorales estatales durante los últimos días de las elecciones intermedias. Previamente, un tribunal federal de apelaciones había rechazado una solicitud similar del Departamento de Justicia para que los funcionarios electorales de California separaran las papeletas de veintidós mil personas cuestionadas por su ciudadanía. A pesar de estos derrotas legales, el gobierno de Trump aún tiene la opción de apelar las decisiones judiciales de Alaska y California.

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Contexto político y controversia del nombramiento

La contienda por el Senado en Alaska ha sido objeto de intensa scrutiny tras un reportaje de The New York Times que reveló nuevos detalles sobre la participación de los demócratas para lograr que Daniel J. Sullivan apareciera en la papeleta. Esta disputa podría ser determinante para definir qué partido controlará el Senado en el próximo ciclo legislativo. Mientras avanzaba el proceso civil, el Departamento de Justicia aceleró su investigación penal sobre los supuestos esfuerzos de los demócratas.

Posibles consecuencias y declaraciones oficiales

El gobernador republicano del estado, Doug Ducey, ordenó su propia investigación y sugirió que podría oponerse a la certificación de los resultados dependiendo de las conclusiones. Gleason advertió que ordenar la separación de papeletas provocaría confusión entre los votantes y un incentivo para mantenerse alejados de las urnas. Los cambios de última hora en las normas electorales son especialmente desaconsejables, según escribió la juez. CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios sobre esta decisión judicial crucial.