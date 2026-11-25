Loren AliKhan impide que la FCC renueve licencias de ABC anticipadamente, considerándolo represalia contra Disney. Análisis del fallo y sus consecuencias.

Un juez federal de los Estados Unidos ha emitido una medida cautelar que impide al Gobierno de Donald Trump implementar nuevas restricciones contra las estaciones de televisión de ABC, propiedad de Disney. Este miércoles, la jueza Loren AliKhan falló a favor de la compañía de medios en un litigio clave relacionado con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Fallo judicial detiene procesos de la FCC

La juez federal de distrito Loren AliKhan emitió la medida cautelar preliminar que Disney había solicitado contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Esta decisión bloquea los procedimientos anticipados de renovación de licencias que la FCC, presidida por Brendan Carr, había iniciado contra las estaciones de ABC. La resolución desestimó simultáneamente la solicitud de la agencia regulatoria para descartar la demanda presentada por el conglomerado mediático.

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En su resolución, AliKhan declaró que el caso no presentaba dudas jurídicas, concluyendo que los abogados de Disney presentaron argumentos suficientes para demostrar que los procedimientos de renovación anticipada constituían un acto de represalia. La medida impide que la FCC continúe con la revisión previa de las licencias mientras avanza el proceso judicial completo. Las estaciones de ABC operan bajo la jurisdicción de la FCC debido a que utilizan el espectro radioeléctrico público para sus transmisiones.

Detalles de la disputa regulatoria y legal

La demanda de Disney documentó medidas inusuales por parte de la FCC para investigar y cuestionar las operaciones de sus estaciones de ABC. La compañía argumentó que el Gobierno aumentó constantemente la presión hasta amenazar con las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de la empresa. Estas licencias no debían renovarse hasta dentro de varios años, pero en abril, Brendan Carr ordenó presentar la documentación de renovación anticipadamente, un procedimiento que la FCC prácticamente nunca realiza.

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El contexto de la disputa incluye la presión pública ejercida por Donald Trump a ABC para que despidiera al presentador del programa nocturno Jimmy Kimmel. La cadena ignoró estas exigencias, lo que Disney calificó como el inicio de una campaña de represalias por parte del Gobierno. La compañía de medios acudió a los tribunales en agosto para defender sus estaciones ante lo que describieron como un ataque extraordinario contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Posiciones de las partes y argumentos legales

Brendan Carr afirmó inicialmente que la revisión de las licencias estaba relacionada con una investigación en curso sobre las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de Disney. Sin embargo, exfuncionarios de la FCC indicaron que esta explicación carecía de sentido, y Disney sostuvo que se trataba de un pretexto. Los abogados de la FCC sostuvieron que el Tribunal de Distrito carecía de jurisdicción, pero AliKhan determinó que Disney demostró competentemente la autoridad judicial para conocer el caso.

La jueza escribió que, aunque la comisión puede hacer cumplir la ley a su discreción, los demandados no pueden tomar represalias contra los demandantes ni castigarlos por expresar opiniones desaprobadas. AliKhan señaló que Carr había tomado la retórica del presidente Trump como órdenes ejecutivas a cumplir. La juez destacó que no era coincidencia que Trump criticara el sketch de Kimmel en redes sociales y que, al día siguiente, se iniciaran los procedimientos de renovación anticipada.

Reacciones políticas y consecuencias futuras

Un portavoz de la FCC declaró que la decisión era incorrecta en hechos y derecho, afirmando que la comisión espera obtener una victoria total y seguirá utilizando su autoridad legal para exigir a las emisoras que cumplan con su obligación de servir al interés público. Por el contrario, la única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, celebró la decisión de la jueza. Gomez afirmó que el fallo demostraba que la FCC era un tigre de papel cuyas amenazas se desmoronan cuando se desafían.

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Anna Gomez expresó su respaldo público a la demanda de Disney, indicando que la agencia había instrumentalizado su autoridad durante casi dos años para tomar represalias. Instó a otras emisoras a tomar nota y seguir el ejemplo de Disney al defender sus derechos. Un portavoz de Disney no proporcionó comentarios inmediatos sobre la decisión judicial este miércoles por la noche, manteniendo una postura de reserva ante el desarrollo del litigio en curso.