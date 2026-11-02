Juez encarcela sin fianza al ideólogo de Blocus en Barcelona

El juez ha dispuesto la prisión provisional sin fianza para un joven de 18 años, considerado el ideólogo de Blocus, tras los disturbios en Barcelona.

Un juez ha decretado este domingo la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un joven de dieciocho años arrestado el viernes en Barcelona. Este detenido es considerado por la autoridad judicial como el ideólogo del grupo Blocus, acusado de haber incitado a la violencia a través de redes sociales durante los disturbios ocurridos la semana pasada en la capital catalana. La medida cautelar implica que el joven permanecerá en un centro penitenciario hasta que se resuelva el proceso judicial correspondiente.

Condena por conspiración y desordres

El magistrado fundamenta su decisión en la existencia de indicios de conspiración para cometer desórdenes y de pertenencia a un grupo criminal. Esta es la tercera detención realizada en relación con los acontecimientos violentos que tuvieron lugar en Barcelona. Los dos primeros detenidos eran menores de edad; el primero, un menor de Lleida, fue puesto en libertad vigilada, mientras que el segundo, otro menor de diecisiete años originario de Sant Sadurní d'Anoia, fue internado en un centro de menores.

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La decisión de encarcelar al joven de dieciocho años sin derecho a fianza destaca por su severidad y por marcar un precedente en el tratamiento judicial de los líderes ideológicos de estos movimientos. La autoridad judicial considera que sus acciones en el entorno digital tuvieron un impacto directo y significativo en la organización de las actividades ilegales. Esta medida busca garantizar el orden público y evitar que el detenido pueda seguir influyendo en sus seguidores desde la cárcel o mediante otros medios.

Detenciones adicionales en Valencia

Paralelamente, el Tribunal de Instancia de Torrent, en la provincia de Valencia, dispuso el sábado la prisión sin fianza para otro individuo de veinte años originario de Picanya, en la comarca de l'Horta Sud. Este detenido es considerado por la Guàrdia Civil como el fundador e impulsor principal del movimiento Blocus en España. La investigación lo incrimina en delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños a la propiedad, sin perjuicio de una posible ulterior calificación legal de los hechos.

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Las autoridades policiales señalan que, desde su perfil en redes sociales, este joven difundió un vídeo en el que aparecía una persona encapuchada autoproclamándose líder de Blocus. Según los informes de la Guàrdia Civil, este individuo se presentaba públicamente como el responsable del movimiento a nivel estatal. Su detención y encarcelamiento se suman a las acciones judiciales en Cataluña, demostrando el alcance nacional que tiene la operación policial contra estas redes.

Despliegue policial y ausencias masivas

A pesar de las múltiples convocatorias que circularon en los días previos a través de aplicaciones de mensajería, la realidad del sábado fue la ausencia de concentraciones significativas, tanto en Barcelona como en el resto de Cataluña. Esta falta de participación masiva contrastó fuertemente con la enorme presencia policial desplegada para prevenir nuevos actos de violencia. La estrategia de seguridad se centró en la identificación y el control de posibles participantes.

El inusual despliegue de recursos por parte de la Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra permitió realizar más de dos mil doscientas identificaciones de personas. Las fuerzas de seguridad consideraron sospechosas a estas individuos con la potencialidad de participar en las convocatorias de disturbios. Esta cifra elevada de identificaciones refleja la precaución extrema adoptada por las autoridades para mantener el orden en una ciudad históricamente sensible a este tipo de conflictos sociales.

El contexto general muestra una tensión notable entre los grupos organizados y las autoridades judiciales y policiales. La combinación de medidas cautelares severas, como la prisión sin fianza, junto con un despliegue policial masivo, indica la voluntad del estado de aplicar la ley de manera estricta frente a la incitación a la violencia. Los expertos analizan si estas medidas lograrán disuadir a futuros participantes o si simplemente llevarán las actividades de estos grupos a un nivel más clandestino y difícil de monitorizar por parte de las fuerzas de seguridad del estado.