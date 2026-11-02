Juez desestima demanda de Trump por difamación contra Wall Street Journal

Un tribunal federal rechazó definitivamente la demanda de difamación de Donald Trump contra The Wall Street Journal, reafirmando la libertad de prensa y la Primera Enmienda.

Un juez federal desestimó este sábado la demanda por difamación que el presidente Donald Trump presentaba contra The Wall Street Journal, un movimiento judicial crucial que reafirma las protecciones constitucionales de la prensa frente a figuras públicas poderosas. La decisión del juez federal de distrito, Darrin P. Gayles, pone fin a un litigio iniciado en julio de 2025, marcado por alegaciones de contenido obsceno en una carta dirigida a Jeffrey Epstein. Esta resolución representa una derrota significativa en la ofensiva legal sostenida por el mandatario contra los medios de comunicación estadounidenses.

Rechazo legal por falta de malicia real

El juez Gayles determinó que Trump no logró presentar argumentos plausibles para demostrar que el periódico, propiedad de Rupert Murdoch, actuó con malicia real al publicar la información sobre la supuesta carta de cumpleaños. Aunque el presidente negó haber escrito el texto y exigió que el diario se abstuviera de publicarlo, el tribunal consideró que exigir tal autocensura constituiría una violación directa de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El magistrado señaló claramente que las denegaciones de figuras públicas no pueden paralizar la labor periodística.

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En su resolución, el juez escribió que si se aplicara la lógica de la demanda, cada vez que una figura pública o su equipo niegue una acusación, los periodistas quedarían inmediatamente impedidos de publicar información negativa o contradictoria. Esta interpretación protege el derecho de los medios a informar sobre controversias públicas sin temor a represalias legales inmediatas. La decisión se basa en el estándar legal exigido para figuras públicas, el cual requiere una prueba de conocimiento de falsedad o desprecio temerario por la verdad.

Derrota definitiva tras dos desestimientos

Este fallo no es el primero en contra de Trump en este caso específico, ya que el juez había desestimado previamente la demanda original en abril. En aquella ocasión, Gayles determinó que la denuncia se basaba en afirmaciones formulistas de malicia que estaban muy lejos de cumplir el estándar legal, aunque permitió que Trump presentara una demanda enmendada. Sin embargo, en la resolución de este sábado, Gayles determinó que la nueva versión de la demanda tampoco resolvía esas deficiencias estructurales.

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La distinción legal aquí es vital: mientras que la desestimación anterior fue sin perjuicio, permitiendo una segunda oportunidad, el desestimiento con perjuicio de esta semana significa que el caso ha terminado definitivamente. Trump no podrá volver a presentar esta demanda por difamación contra The Wall Street Journal ni contra sus empresas matrices, Dow Jones, en relación con este reporte específico. Esta firmeza judicial envía un mensaje claro sobre la seriedad con la que se evalúan las demandas de figuras públicas contra la prensa.

Respuesta de los medios y contexto histórico

Tras la noticia, un portavoz de Dow Jones, la empresa matriz de The Wall Street Journal, declaró a CNN que están satisfechos con la decisión del tribunal, validando su postura editorial. Por su parte, la Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, manteniendo una postura discreta ante el cierre legal. Los analistas legales consultados han calificado estas demandas de infundadas y plagadas de deficiencias, advirtiendo que el objetivo principal de Trump podría ser la publicidad y la amenaza de litigios prolongados.

Este caso se destaca por ser inusual, ya que Trump demandó mientras ejercía la presidencia, un escenario que los expertos dificultan recordar en la historia reciente de Estados Unidos. No obstante, forma parte de un patrón más amplio de utilizar los tribunales para presionar a organizaciones periodísticas. Durante su segundo mandato, también presentó demandas millonarias contra The New York Times y la BBC, aunque muchas han sido desestimadas o enfrentan fuertes desafíos legales similares a este caso del Journal.