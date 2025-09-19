Juez desestima demanda de Trump contra The New York Times por ser 'impropia e inadmisible'

Un juez federal desestimó la demanda de Donald Trump contra The New York Times, calificándola de 'impropia e inadmisible' debido a su falta de claridad y carácter propagandístico. La demanda acusaba al periódico de difamación por artículos y un libro, pero el juez Merryday criticó el tono político y la desestimó, otorgando a Trump un plazo para una versión revisada. La SIP denuncia un ataque a la libertad de prensa.

El juez Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, ha desestimado la demanda de 85 páginas presentada por Donald Trump contra The New York Times , calificándola de 'decididamente impropia e inadmisible', según los documentos judiciales. Merryday determinó que la demanda no cumplía con los requisitos federales de claridad y concisión.

La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos periodísticos y un libro publicado en 2024 habían dañado la imagen de Trump y su candidatura presidencial. El juez Merryday criticó severamente el tono político de la demanda, señalando su falta de rigor legal y su carácter propagandístico. Además, otorgó a Trump un plazo de 28 días para presentar una versión revisada y limitada a 40 páginas, advirtiendo que la demanda no debía ser un instrumento para la propaganda política. 'Una demanda no es un megáfono para relaciones públicas, ni un podio para una apasionada oratoria en un mitin político', expresó el juez en su fallo, reiterando que la presentación original era 'inadecuada e inadmisible' y estaba llena de 'argumentos tendenciosos'.\La demanda, presentada por Trump el pasado martes, responsabilizaba a The New York Times y a la editorial Penguin Random House de difamación. The New York Times ya ha manifestado que no encontró motivos para rectificar los artículos en cuestión y Penguin Random House ha negado haber incurrido en difamación en la publicación del libro. El periódico defendió su cobertura, calificando la demanda de 'sin fundamento' y denunciando que se trataba de una táctica para intimidar al periodismo independiente. Este fallo se suma a una serie de acciones legales emprendidas por Trump contra diferentes medios de comunicación, lo que pone de manifiesto su estrategia de confrontación legal con el periodismo crítico. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación, señalando que este tipo de demandas amenazan con desalentar el periodismo independiente y atentan contra principios fundamentales consagrados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El director ejecutivo de la SIP, José Roberto Dutriz, declaró que 'Esta acción no busca justicia, sino utilizar los tribunales como arma política para intimidar y castigar a la prensa crítica. Se trata de un ataque directo contra la libertad de prensa'.\Esta no es la primera vez que Trump emprende acciones legales contra The New York Times. Anteriormente, el exmandatario demandó al periódico por artículos relacionados con sus finanzas e impuestos, publicados en 2018 y basados en parte en documentos confidenciales. En esa ocasión, el juez rechazó la petición de Trump y ordenó que pagara 400.000 dólares al diario y a tres de sus reporteros por los gastos legales en que incurrieron. El reciente fallo del juez Merryday refuerza la tendencia de los tribunales estadounidenses a defender la libertad de prensa y a desestimar acciones legales que buscan silenciar o intimidar a los medios de comunicación por el ejercicio de su labor informativa. La constante confrontación legal de Trump contra los medios, especialmente aquellos que han sido críticos con su gestión y sus acciones, evidencia una estrategia clara de desgaste y de intento de control sobre la narrativa mediática, utilizando los tribunales como un escenario para la batalla política. El impacto de estos casos, más allá de sus resultados específicos, radica en la generación de un clima de incertidumbre y de autocensura en el ámbito periodístico, lo que podría socavar la capacidad de los medios para informar con independencia y rigor





Donald Trump The New York Times Libertad De Prensa Demanda Difamación

