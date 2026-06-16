Juez de Madrid ordena la detención de Elisa Mouliaá por repetir la incomparecencia en la causa por presuntas calumnias a Íñigo Errejón

El magistrado Arturo Zamarriego ha dictado una orden de busca y captura contra la actriz Elisa Mouliaá tras su tercera falta de comparecencia en la querella presentada por Íñigo Errejón, señalando la posible comisión de delito de desobediencia a la autoridad judicial y remitiendo el expediente a un tribunal superior para su valoración.

El magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha emitido una orden de busca y captura contra la actriz y comunicadora Elisa Mouliaá , quien ha incumplido reiteradamente con la citación judicial para declarar en la causa interpuesta por Íñigo Errejón , exdiputado del partido Sumar.

La medida se adoptó después de que la investigada no compareciera a la audiencia prevista para el pasado lunes, marcando su tercera inasistencia consecutiva. En el auto dictado, el juez no solo dispone la detención de la actriz, sino que también ordena la recopilación íntegra de todos los documentos y actuaciones existentes en el expediente, con el fin de remitirlos a un juzgado de mayor jerarquía.

La finalidad es valorar si la reincidencia en el incumplimiento de la citación constituye un delito de desobediencia a la autoridad judicial, una infracción que, de confirmarse, podría acarrear sanciones penales y privativas de libertad. El origen del conflicto judicial se remonta a la denuncia presentada por Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá, quien la acusó en varias publicaciones de sus redes sociales de haber intentado extorsionar a dos testigos esenciales en la causa en la que el propio Errejón está procesado por supuesta agresión sexual contra la actriz.

Mouliaá sostiene que los mensajes difundidos por Errejón pretenden desvirtuar la investigación y ejercer presión sobre los testigos, configurándose como una supuesta calumnia. En respuesta, Errejón interpuso una querella por presuntas calumnias, argumentando que las afirmaciones de la actriz lesionan su honor y reputación. El proceso judicial avanza ahora con la necesidad de que la actriz aporte su versión de los hechos y aclare los supuestos hechos de extorsión y difamación.

Desde su posición, la actriz ha intentado justificar sus ausencias citando compromisos laborales internacionales. En un mensaje publicado el viernes pasado en la plataforma X, Mouliaá anunció que se encuentra cumpliendo un contrato profesional que la desplaza entre Dubái y diversas localidades del Mar Rojo, zonas donde las comunicaciones son limitadas o incluso inexistentes.

A raíz de esta circunstancia, la actriz manifestó que no asistiría a la citación fijada para el lunes, advirtiendo al tribunal que cualquier medida de coerción, como su posible detención y traslado a la sede judicial, sería contestada con la defensa correspondiente. Su representante legal, la abogada Yurena Carrillo, asistió al juzgado con el objetivo de solicitar la práctica de un informe médico que evalúe la capacidad de la actriz para declarar, tras haber alegado una segunda ausencia motivada por una baja médica por ansiedad.

La autoridad judicial, sin embargo, consideró insuficientes los justificantes presentados y procedió a la emisión de la orden de captura, subrayando la gravedad que reviste el persistente incumplimiento de una citación oficial. La situación plantea un conflicto entre el derecho a la defensa y la obligación legal de comparecer ante la justicia, frente a la necesidad de garantizar la continuidad del proceso penal y la protección de los derechos de todas las partes involucradas





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