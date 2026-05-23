Juez de la Audiencia Nacional bloquea 19 cuentas bancarias en investigación contra Zapatero

El magistrado José Luis Calama ha ordenado el bloqueo de 19 cuentas bancarias en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se sospecha de delitos de tráfico de influencias y blanqueo.

El juez de la Audiencia Nacional , José Luis Calama, ha bloqueado 19 cuentas bancarias en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero . Seis de estas cuentas están a nombre del expresidente, compartiendo dos con su esposa, Sonsoles Espinosa.

El bloqueo incluye 490.780 euros de una cuenta principal, relacionados con pagos de la sociedad Análisis Relevante. La investigación sugiere posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo.

Además, 13 cuentas de empresas vinculadas, como Whatthefav, de sus hijas, también fueron bloqueadas. Se sospecha que estas empresas formaban un entramado para ocultar beneficios, con sociedades incluso en Dubái





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