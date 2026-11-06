Juez Calama paraliza inspecciones fiscales a Zapatero y familia por falta de norma en 2007

El magistrado Calama suspende las inspecciones a José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que no existía obligación legal de declarar joyas recibidas en 2007, interrumpiendo el proceso de Hacienda.

El magistrado Miguel Angel Calama ha dictado un nuevo auto judicial que paraliza definitivamente las inspecciones abiertas por la Agencia Tributaria contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas y el empresario Julio Martínez. Esta resolución cierra uno de los capítulos más mediáticos de la investigación, centrado en la supuesta recepción de joyas por parte del exlíder del PSOE, a las cuales se atribuye un origen en el rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, quien ya ha fallecido.

La falta de norma legal en 2007 justifica la suspensión

La decisión se fundamenta en que en 2007, año en el que se recibieron los objetos de lujo, no existía ninguna disposición legal que obligara a incorporar automáticamente dichos regalos al patrimonio del Estado. El juez explica que la Ley de Transparencia, que sí establece que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía, no se aprobó hasta 2013, mucho después de los hechos en cuestión.

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Ante esta ausencia de normativa prohibitoria explícita, el magistrado señala que aplicar una interpretación contraria habría convertido pautas de conducta o principios de buen gobierno en fuentes de incriminación penal. En 2007, la norma vigente era el Código de Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros en 2005, el cual Calama considera que carece de claridad suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación de caudales públicos.

Conflicto con Hacienda y la solicitud de Zapatero

Hace unos meses, el juez había solicitado a la Policía Nacional que investigara el fabricante y el país de origen de las joyas, tras recibir un informe de la joyería Yanes que descartaba que provenieran de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos o países árabes, basándose en el análisis de una marca identificada en los objetos. En ese momento, el magistrado decidió no adoptar la medida de suspensión, a pesar de las peticiones formuladas por Zapatero y por la propia Hacienda.

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Sin embargo, una nueva solicitud presentada por la Agencia Tributaria para suspender el procedimiento con el objetivo exclusivo de interrumpir los plazos de prescripción ha llevado al juez a cambiar su postura. Calama ha accedido a dicha suspensión al constatar un bloqueo real en la inspección tributaria, derivado de la negativa de Zapatero y el resto de afectados a aportar la documentación requerida, alegando una vulneración en su derecho de defensa.

Análisis del escenario procesal y posibles responsabilidades

El magistrado aclara que esta nueva decisión no supone ninguna contradicción con sus anteriores resoluciones, sino un cambio en el escenario derivado de una estrategia procesal de las partes. Aunque Calama se reserva su juicio sobre el eventual acierto de dicha estrategia, reconoce que la negativa a cooperar afecta directamente al desarrollo de la inspección tributaria. Asimismo, el juez apunta que la investigación ha ido delimitando con mayor precisión hechos que podrían tener proyección tributaria.

Entre estos hechos se incluyen la posible existencia de un entramado societario y financiero, el uso de sociedades instrumentales, la canalización de fondos a través de terceros y determinadas operaciones internacionales. El auto judicial menciona que la posible ocultación de documentación económica presenta una evidente potencialidad para incidir de forma directa en las obligaciones tributarias de los investigados, manteniendo viva la posibilidad de futuras acciones legales en el ámbito fiscal.