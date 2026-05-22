Juez Calama investiga trama de Ibero liderada por Zapatero y rastrea sospechosos movimientos en cuentas

El juez Calama, encargado del caso contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, ha comenzado a investigar una presunta trama de tráfico de influencias liderada por el expresidente. Está rastreando las cuentas de Zapatero en busca de posibles movimientos sospechosos de dinero y empresas relacionadas con Julio Martínez, presunto líder de la trama. La Audiencia Nacional ha congelado 490.000 euros a Zapatero, que niega tener dinero o empresas en el extranjero, mientras que el juez Calama considera delictivos ciertos ingresos atribuidos formalmente a Zapatero. Actualmente, el juez investiga movimientos sospechosos de una caja fuerte en el despacho de Zapatero y 300.000 euros en efectivo en el domicilio de Martínez, sospechados de provenir de la trama. Además, el juez cree que Zapatero podría tener una cuenta común con su mujer y que podría haber medio millón en efectivo oculto en Miami.

El juez Calama, responsable del caso contra José Luis Rodríguez Zapatero en relación al rescate de Plus Ultra, investiga una presunta trama de tráfico de influencias encabezada por el expresidente.

Corresponde a él rastrear las cuentas de Zapatero en busca de sospechosos movimientos de dinero y Empresas conectadas a Julio Martínez, presumido líder de la trama. La Audiencia Nacional ha congelado 490.000 euros a Zapatero, pero el expresidente niega tener dinero o empresas en el exterior. A pesar de que el juez considera delictivos ciertos ingresos, Zapatero insiste en que todo está declarado.

En registros recientes, la Policía localizó una caja fuerte en el despacho de Zapatero y 300.000 euros en efectivo en el domicilio de Martínez. La trama sospechosa de tráfico de influencias, que según su teoría lidera Zapatero, sigue investigándose en sus cuentas y se buscan nuevos indicios. Zapatero ha negado siempre la acusación de ser el principal responsable y reclama que ni ha tenido ni tiene ni tiene ni cuenta en el exterior.

Sin embargo, el juez Calama cree que Zapatero tiene una cuenta común con su mujer





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