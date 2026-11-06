Juez Calama descarta delito de malversación para José Luis Rodríguez Zapatero por joyas de Arabia Saudí

El magistrado Calama desestima la tesis de Anticorrupción sobre la malversación de caudales públicos por joyas, señalando que no existía norma legal en 2007 que las hiciera patrimonio público.

El juez instructor Ángel Calama ha desestimado formalmente la petición del Ministerio Fiscal de Anticorrupción para procesar a José Luis Rodríguez Zapatero por el delito de malversación de caudales públicos. Esta decisión jurídica cierra una parte fundamental del expediente relacionado con las joyas de alto valor encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno durante el registro policial de 2015.

Fundamento Legal y Naturaleza de las Joyas

El magistrado Calama establece en su resolución que aplicar el tipo penal de malversación en este caso implicaría sancionar una conducta mediante una interpretación imprevisible y expansiva del código penal. Esta definición legal exige que los bienes afectados sean patrimonio público, pero el juez determina que no cabe afirmar que las joyas tuvieran esa condición a efectos del delito por la mera circunstancia de haber sido recibidas durante el ejercicio del cargo.

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Para llegar a esta conclusión, el instructor analiza si, bajo la versión de los hechos ofrecida por Zapatero, se produciría un delito. El expresidente sostiene que el rey de Arabia Saudí le entregó las joyas en 2007 durante una visita oficial a España, describiendo el obsequio como estrictamente personal. Rodríguez Zapatero insiste en reiterar que nunca se planteó cuál era el valor material de dichos objetos, los cuales fueron tasados posteriormente en más de un millón de euros.

El juez Calama señala explícitamente en su escrito anterior una falta de verosimilitud en esta versión de los hechos presentada por el expresidente. Sin embargo, el análisis jurídico se centra en si, incluso aceptando esa narrativa como cierta, existiría una infracción penal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicada indica que no cualquier bien que llega a manos de una autoridad por razón de su cargo adquiere automáticamente la condición de patrimonio público.

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Cronología Normativa y Transparencia

La resolución destaca una cuestión temporal clave respecto a la normativa vigente en el momento de la supuesta recepción de los regalos. En el año 2007, ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedasen automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración Pública. Esta obligación general solo se estableció posteriormente con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en 2013.

Aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero había aprobado en 2005 un código de conducta que trasladaba esta misma obligación, el juez valora que este documento no tendría el valor normativo suficiente para generar consecuencias penales. Admitir lo contrario supondría convertir pautas de conducta o principios de buen gobierno en auténticas fuentes de incriminación penal, algo que el ordenamiento jurídico actual rechaza para evitar inseguridad jurídica.

El magistrado zanja el debate afirmando que lo que afirman las sentencias del Tribunal Supremo no es que todos los bienes adquiridos por funcionarios sean públicos, sino que determinados bienes poseen naturaleza pública porque existe una norma que así lo establezca expresamente. En ausencia de dicha norma vinculante en 2007, la posesión de las joyas no configura el delito de malversación de caudales públicos solicitado por la Fiscalía.

Posiciones y Consecuencias del Proceso

La decisión del juez Calama contrasta directamente con la postura mantenida por el Ministerio Fiscal de Anticorrupción. En un escrito presentado el pasado 21 de octubre, el Ministerio Público solicitaba procesar al expresidente por la posesión de las joyas halladas en su despacho, argumentando que existía un deber de declaración y gestión de bienes. La Fiscalía consideraba que la reticencia inicial y la omisión de la declaración constituían un delito de malversación.

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El expresidente del Gobierno ha mantenido una línea defensiva constante a lo largo de todo el proceso judicial, insistiendo en preguntar a Arabia Saudí por el origen exacto y las condiciones de entrega de las joyas. Su argumento central ha sido que, al considerarse un regalo personal oficial, no existía la obligación legal de incluirlos en la declaración de bienes en el momento de la recepción, dado que la normativa de transparencia aún no estaba vigente.

Esta resolución del juez Calama implica que, al menos en lo referente al tipo penal de malversación basado en la no incorporación de los bienes al patrimonio público, no hay fundamento para seguir adelante con esa acusación específica. El caso continuará dependiendo de otras posibles vías legales o investigaciones, pero esta parte del expediente queda cerrada para Zapatero. Pedro Buenaventura es redactor en 20minutos especializado en tribunales desde 2022.