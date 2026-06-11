Juez autoriza rastreo de cuentas de Alberto González Amador por presunta corrupción

La UCO podrá acceder a los movimientos bancarios desde 2014 de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para investigar comisiones por mascarillas y vínculos con Quirón.

El panorama judicial en Madrid ha dado un giro significativo con la reciente decisión de un juez, quien ha concedido la autorización formal para que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como UCO , proceda al rastreo detallado de las cuentas bancarias pertenecientes a Alberto González Amador .

Este individuo, reconocido públicamente como la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra en el centro de una compleja trama de investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la corrupción en los negocios. La medida judicial, que se ha materializado seis meses después de que los agentes de la Guardia Civil solicitaran el permiso, permite ahora que se soliciten a un total de dieciséis entidades bancarias los movimientos financieros efectuados por González Amador desde el año 2014, estableciendo así un arco temporal muy amplio para detectar cualquier flujo de capital sospechoso.

Es fundamental diferenciar esta línea de investigación de otros procesos judiciales que han afectado al empresario, concretamente aquellos relacionados con el presunto fraude fiscal. Según las declaraciones prestadas por el propio implicado ante el Tribunal Supremo en noviembre del año pasado, este requerimiento se enmarca estrictamente en la causa por presunta corrupción en los negocios.

El núcleo de la controversia se remonta a los días más críticos de la pandemia global, periodo en el cual González Amador habría desempeñado un papel determinante como intermediario estratégico. Se alega que facilitó el contacto y la negociación entre la presidencia de Quirón Prevención y una empresa suministradora de mascarillas, una operación que, según las fuentes judiciales y las sospechas de la UCO, le habría reportado una comisión económica estimada en dos millones de euros.

Esta cifra exorbitante ha despertado las alarmas sobre la legitimidad de los contratos y la naturaleza de los servicios prestados durante un estado de emergencia sanitaria. Más allá de la mera intermediación en el suministro de material sanitario, la investigación se ha extendido para analizar las relaciones personales y profesionales entre el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid y los altos directivos del grupo sanitario Quirón.

Han surgido indicios que sugieren que la relación no se limitó a transacciones comerciales puntuales, sino que existieron vínculos más estrechos, incluyendo la adquisición de bienes o servicios relacionados con la pareja de directivos de dicha entidad sanitaria. Este entramado ha llevado a los investigadores a analizar si existieron favores recíprocos o conflictos de intereses que pudieran haber influido en la gestión de la sanidad pública madrileña.

La complejidad del caso se vio temporalmente ralentizada debido a la jubilación de la jueza que lideraba la causa, lo que provocó un vacío procesal que retrasó el acceso a la información financiera ahora concedido. La reacción del espectro político de la oposición en Madrid ha sido inmediata y contundente.

Desde el PSOE-M, la portavoz Mar Espinar ha cuestionado la transparencia de las gestiones realizadas, haciendo hincapié en la necesidad de conocer el motivo real de aquellas cenas a puerta cerrada mantenidas con los directivos de Quirón. Según Espinar, estas reuniones podrían estar vinculadas a la inversión de miles de millones de euros adicionales destinados al grupo sanitario, lo que plantea dudas sobre la gestión de los fondos públicos.

Por su parte, Manuela Bergerot, representante de Más Madrid, ha sido aún más incisiva, afirmando que esta fase de la investigación permitirá finalmente descubrir a cambio de qué se ha estado gestionando la sanidad de los ciudadanos madrileños, sugiriendo que podría haber existido una privatización encubierta o una venta de servicios públicos en beneficio de intereses privados. El avance de esta investigación representa un momento crítico para la administración regional, ya que los resultados del análisis de las cuentas bancarias podrían vincular indirectamente a la presidenta Ayuso con las actividades comerciales de su pareja.

La UCO ahora tiene la capacidad de rastrear cada transferencia, cada depósito y cada movimiento financiero desde hace una década, buscando patrones que confirmen o descarten la existencia de un esquema de corrupción. El escrutinio público y judicial sobre Alberto González Amador no solo afecta su reputación personal y profesional, sino que pone a prueba la integridad institucional de la Comunidad de Madrid en un momento de alta polarización política.

La sociedad madrileña espera que la justicia actúe con rigor y transparencia para determinar si el aprovechamiento de la crisis sanitaria fue utilizado para el enriquecimiento personal a través de influencias indebidas





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alberto González Amador Isabel Díaz Ayuso UCO Corrupción Quirón

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso por sus negocios con el grupo QuirónLos detalles El magistrado Antonio Viejo ordena a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes toda la información relativa a movimientos y saldos de Alberto González Amador, así como de otras personas relacionadas con la causa de presunta corrupción que investiga.

Read more »

El juez permite a la UCO después de medio año rastrear las cuentas del novio de Ayuso por su relación con QuirónEl magistrado Antonio Viejo autoriza por fin el acceso a 16 cuentas bancarias de Alberto González Amador en el marco de la pieza separada por una presunta mordida a un directivo del Grupo Quirón....

Read more »

El juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo QuirónAlberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a su salida del Tribunal Supremo.

Read more »

Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la UCO a pedir la información bancaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otras personas en relación a varias sociedades vinculadas a ellos.

Read more »