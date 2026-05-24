Juez 'antiestrella' José Luis Calama cita a Rodríguez Zapatero por presuntos delitos

El juez José Luis Calama ha citado a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Calama es conocido por su carácter discreto, riguroso y alejado de los focos mediáticos.

El juez José Luis Calama ha citado a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales .

Calama es conocido por su carácter discreto, riguroso y alejado de los focos mediáticos. En 2011, el Gobierno de Zapatero indultó al hermano del juez, Miguel Ángel Calama, quien había sido condenado por una querella falsa mientras era directivo de Banesto. También mandó a juicio a la hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, aunque esta fue absuelta; y ha manejado casos como el espionaje con Pegasus. La imagen captada por el fotógrafo refleja bien al personaje.

Gafas oscuras para ayudar al anonimato de quien huye de los focos, vestimenta de persona discreta, la cartera con el trabajo que se lleva a casa, la mano en el bolsillo del hombre tranquilo





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Luis Rodríguez Zapatero Juez 'Antiestrella' Tráfico De Influencias Blanqueo De Capitales Espionaje Con Pegasus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juez de la Audiencia Nacional investiga trama de Julio Martínez Martínez y José Luis Rodríguez ZapateroLa investigación del juez de la Audiencia Nacional se centra en un entramado societario complejo, alimentado por sociedades instrumentales carentes de actividad real, y dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de ejercer influencias ilícitas ante autoridades nacionales e internacionales y obtener ventajas económicas en favor de terceros.

Read more »

El magistrado Joaquim Bosch, sobre la actitud del juez Calama: 'Hay una marcada prudencia institucional'Joaquim Bosch ha restado importancia a la medida adoptada por el juez Calama de bloquear hasta 490.780 euros en las cuentas del expresidente y detalla que es 'habitual en investigaciones por corrupción o delitos económicos'.

Read more »

Zapatero imputado en trama para flyguerías de Plus UltraJosé Luis Rodríguez Zapatero está acusado en un auto del juez José Luis Calama por su presunta participación en una trama para influir en la autorización de vuelos de Plus Ultra en Venezuela. Las acciones incluyeron mensajes entre Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y otros implicados, que buscan influencias y apoyo, incluso mencionando pagos para lograr sus objetivos.

Read more »

Juez Calama investiga trama de Ibero liderada por Zapatero y rastrea sospechosos movimientos en cuentasEl juez Calama, encargado del caso contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, ha comenzado a investigar una presunta trama de tráfico de influencias liderada por el expresidente. Está rastreando las cuentas de Zapatero en busca de posibles movimientos sospechosos de dinero y empresas relacionadas con Julio Martínez, presunto líder de la trama. La Audiencia Nacional ha congelado 490.000 euros a Zapatero, que niega tener dinero o empresas en el extranjero, mientras que el juez Calama considera delictivos ciertos ingresos atribuidos formalmente a Zapatero. Actualmente, el juez investiga movimientos sospechosos de una caja fuerte en el despacho de Zapatero y 300.000 euros en efectivo en el domicilio de Martínez, sospechados de provenir de la trama. Además, el juez cree que Zapatero podría tener una cuenta común con su mujer y que podría haber medio millón en efectivo oculto en Miami.

Read more »