La justicia de Barcelona acoge la denuncia contra el concejal de Vox por discurso de odio y revelación de datos de migrantes en Santa Coloma de Gramenet.

El juzgado de instrucción en Santa Coloma de Gramenet ha admitido a trámite una querella formal contra el edil de Vox, Aitor Navarro, por los delitos de odio y revelación de secretos. Este martes, Navarro compareció ante la jueza para responder por sus discursos xenófobos y por la difusión de datos personales de migrantes beneficiarios de ayudas sociales municipales.

Proceso Judicial y Denuncias Presentadas

La decisión judicial da paso a la investigación de una querella promovida por diversas entidades sociales representadas por el abogado David Aranda. Entre los denunciantes figuran SOS Racisme, el Centre d'Acolliment de Santa Coloma, Ca la Sisqueta, Espai Gramenet, Papers i Drets per Tothom y Ningú Sense Llar Gramenet.

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Más de treinta miembros de estas organizaciones se congregaron frente al edificio judicial. Los manifestantes expresaron su rechazo inmediato a la figura del concejal mediante consignas como "fuera fascistas de nuestros barrios" durante la comparecencia oficial.

Fiscalización y Revelación de Datos Privados

La defensa de Navarro sustentó su versión en la idea de fiscalización política. El edil argumentó que no accedió a los archivos municipales para obtener los datos, sino que utilizó fuentes abiertas para difundir nombres y apellidos de personas que reciben subvenciones del consistorio colomense.

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No obstante, se le imputa haber publicado enlaces a documentos de cuarenta y ocho páginas con información detallada. Además, en una intervención televisada comentó específicamente la presencia de nombres chinos y pakistaníes, cuestionando la situación laboral de los ciudadanos españoles.

Línea Roja de la Acusación Particular

David Aranda, abogado de la acusación particular, descartó que las acciones se limitaran a la retórica electoral. Afirmó que Navarro superó los límites de la campaña de Vox al incitar directamente a la discriminación contra la población migrante con sus declaraciones públicas.

La denuncia también abarca incidentes ocurridos fuera del ámbito digital. En diciembre de dos mil veinticuatro, se acusa a Navarro de increpar a una activista musulmana, ofreciéndole "un de los tuyos por uno de los míos" durante una protesta contra los alquileres.

Impacto en la Convivencia Local

Carme Giménez, representante de la casa de acogida en Santa Coloma, denunció que los vídeos falsos de Navarro rompen el tejido de tolerancia y convivencia existente en el municipio. Estas acciones han tensionado el debate público en una ciudad gobernada mayoritariamente por el PSC desde hace décadas.